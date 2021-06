Argentina producirá medio millón de vacunas Sputnik V, por semana. La velocidad de envasado estará sujeta a la cantidad de principios activos que envíe Rusia. Paso por paso, los detalles de la etapa final de la preparación de las dosis. La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. El presidente Alberto Fernández anunció este viernes a través de una videoconferencia con su par ruso Vladimir Putin el inicio de la producción en la Argentina de la Sputnik V. Del encuentro participaron también el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) del que depende el Gamaleya, Kirill Dmitriev, y Marcelo Figueras, presidente del laboratorio Richmond, donde se realizará el envasado de los principios activos.

Este último detalle no es menor ya que en la Argentina se realizará -al menos en esta etapa inicial- el último tramo del proceso productivo de la vacuna, es decir, el filtrado y envasado. Será la primera vez que un país Latinoamericano realice esta experiencia con el suero ruso. El presidente Alberto Fernández confirmó que el domingo 6 de junio partirá de Moscú un vuelo con el principio activo que se envasará en el país. Se desconoce, por el momento, cuántos de estos elementos arribarán al país. Como declaró el propio presidente de Richmond, se comenzaría con el envasado del componente 1. El proceso podría comenzar la próxima semana, con una producción de 500.000 sueros cada siete días. Si todo sale bien, la Argentina podría contar con 1.500.000 vacunas Sputnik VIDA antes de julio.

“Si todo sale bien la producción comienza la semana que viene; en este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 de la vacuna y en cuanto terminen lo mandan para acá”, expresó Figueiras desde Télam. El memorándum de entendimiento entre Richmond y el RDIF para comenzar a producir la Sputnik V en Argentina fue firmado en febrero y el 20 de abril se anunció el acuerdo definitivo.

El envasado de la Sputnik V, paso a paso

En una primera instancia la planta realizará la formulación, filtrado y rellenado de viales (envasado), un complejo proceso técnico y científico con exigentes requerimientos de buenas prácticas de manufactura. No se trata de un embotellado simple, y requiere un conocimiento técnico y científico de complejidad. Para realizar esta etapa de la producción local, el laboratorio importará la sustancia que genera las defensas para combatir el virus, es decir, el principio activo. En esta primera etapa de envasado, se enviarán desde Moscú componentes 1, que servirán para agilizar la campaña de vacunación.

En una siguiente etapa, la vacuna se producirá por completo en la Argentina, una vez que Figueiras termine su planta en Pilar. “Vamos a producir unos 100 millones de dosis por año y ahí se podría hacer desde el principio activo hasta el envasado, es decir, la producción completa”, aseguró el empresario.

LA VACUNA

Desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya, la Sputnik V es una vacuna que utiliza una plataforma denominada de “vectores no replicativos”: virus que se modifican genéticamente para que no tengan capacidad de reproducirse en el organismo (y por tanto inocuos) y se usan para transportar material genético del virus sobre el que se quiere inmunizar.

En este caso, la Sputnik V usa adenovirus humano como vector y, a diferencia de otras candidatas, utiliza dos adenovirus (uno diferente en cada dosis) para provocar una mayor y más duradera respuesta en el sistema inmunológico. Diversos estudios han demostrado que la primera dosis de la Sputnik V (que se registró bajo el nombre Sputnik Light) tiene una eficacia del 79,4% en la prevención de la Covid19. Con dos aplicaciones, la efectividad puede superar el 90%.

Alberto Fernández agradeció a Putin por la Sputnik V: “Millones de argentinos preservaron su vida“. El presidente mantuvo una videoconferencia con su par ruso, en la que oficializaron el inicio de la producción local de la vacuna en el laboratorio Richmond. El presidente Alberto Fernández agradeció este viernes 4 de junio mediante una videoconferencia a su par ruso Vladimir Putin por la vacuna Sputnik V, al tiempo que anunció el inicio de la producción de la vacuna en Argentina a través del laboratorio Richmond. Richmond aseguró que tendría la capacidad de producir más de 100 millones de vacunas al año, mientras que el gobierno ruso precisó que “las pruebas demuestran que nuestra vacuna es la mejor”. Fernández enfatizó el “vínculo estratégico” de la Argentina con Rusia por el cual fue “el segundo país en el mundo” en aprobar la Sputnik V y “el primero de América Latina”.

“Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna. Y el segundo en el mundo. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Ha sido muy valioso y estamos muy agradecidos al desarrollo científico de Rusia en el que siempre confiamos. Es uno de los países más importantes del mundo para desarrollar esta vacuna que tanto se esperó”, confió el presidente. Y agregó: “Hace seis años Rusia y Argentina tienen un vínculo estratégico para desarrollarse mejor. La pandemia nos ha dado una gran oportunidad para que ese encuentro entre Rusia y Argentina se profundice y afiance mejor que nunca”.

Alberto le agradeció a Putin por facilitarle la vacuna a los países que “más lo necesitaban”. “Recuerdo en la primera reunión del G20 yo planteé que se pueda acceder a la vacuna como un bien global. Llevar el auxilio de países desarrollados a aquellos que estaban más necesitados de renta baja y de renta media como Argentina. El presidente Putin siguió esa línea y apoyó a los países que más lo necesitaban. Millones de argentinos preservaron su vida gracias a eso”, manifestó en su discurso.

“El pueblo argentino, el gobierno argentino y este presidente le estamos inmensamente agradecidos, presidente Putin. Quiero enviarle un sincero abrazo”, agradeció Fernández. Putin dijo que “vamos a hacer todo lo posible para luchar contra la pandemia. Nuestra vacuna está registrada en 66 países. Cuando hablamos de salud hay que dejar de lado las discrepancias”.

El jefe de Estado destacó el rol de la Argentina para traer vacunas rusas a otros países vecinos como Bolivia y Paraguay: “Muy felices que hoy ya empezamos a producir en Argentina la Sputnik V. Un avión estará partiendo de Moscú para traer principios activos que significarán vacunas para la Argentina y Paraguay, de la misma manera que en su momento llevamos a Bolivia y ayudamos a México y Brasil para que llegaran a un acuerdo con el Instituto Gamaleya”. Fernández estableció la comunicación desde la Residencia de Olivos. Participaron de la charla virtual el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, además de representantes del Instituto Gamaleya y del laboratorio argentino que se encargará de la producción.

La noticia había sido dada a conocer ayer por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien anticipó durante una conferencia de prensa en Casa Rosada que ya habían recibido la aprobación del Instituto Gamaleya de Moscú para que fuera posible elaborar las vacunas en la planta del laboratorio Richmond.

“El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes”, resaltó la ministra de Salud. La funcionaria nacional hizo referencia a la aprobación de calidad del primer lote de 21.000 dosis elaboradas en la Argentina por Laboratorios Richmond, las cuales fueron remitidas para su revisión a Moscú a fines de abril. “Vamos avanzar firmemente con la importación de antígenos tanto del componente 1 como del componente 2 para que Argentina sea finalmente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V”, subrayó y continuó: “Son tres lotes consecutivos del componente 1 y tres lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en (el laboratorio) Richmond, en Argentina para su control de calidad. En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio”.

Según indicó el Ejecutivo nacional en un comunicado, “el instituto Gamaleya ha confirmado la calidad de las vacunas Industria Argentina y se avanzará en la importación de antígenos de los componentes 1 y 2 para que seamos parte de la cadena de producción de Sputnik V y se acelere la llegada de las vacunas”. El 20 de abril, el laboratorio argentino Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) -en representación del Centro Gamaleya- habían anunciado que tenían previsto que la producción a gran escala de la Sputnik V en la Argentina comenzará en junio de este año. “La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, indicaba el comunicado difundido por el organismo ruso. En el momento en que se anunció el acuerdo firmado entre el RDIF y Richmond, el 26 de marzo, para producir la vacuna contra el coronavirus Sputnik V en la Argentina, el presidente Alberto Fernández celebró la noticia y afirmó que se trataba de “una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia no solo en la Argentina, sino también en América Latina”.

TN y Perfil