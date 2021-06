Cerraron una fiscalía del Poder Judicial, donde el virus se halla. Los casos de Covid19 en el ámbito tribunalicio, no cesan. Por positivos, se cerró la Fiscalía de Instrucción Número 5, a cargo de Graciela Fernández Contarde. Hay bronca entre los trabajadores con el responsable del Instituto Médico Forense, José Gálvez, quien también integra el Comité Provincial de Crisis. El primer caso se registró el lunes de la otra semana, pero no se mandó aislar la dependencia. El jueves se detectó un segundo contagio y todo siguió igual. No se aplicaron las medidas preventivas. Hoy el cierre lo determinó la fiscalía general. Dicen que el trato no es similar con los empleados, que con los funcionarios cuando aparecen infectados. Varios días atrás la presidente del Colegio de Magistrados, la jueza Luz Gabriela Masferrer, contrajo el virus, también su secretaria que, a la vez, es la esposa del integrante de un tribunal oral. En este caso, se aplicó estrictamente el protocolo sanitario.