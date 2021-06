No tienen ni Federer ni Nadal. Novak Djokovic le ganó una verdadera batalla al griego Stefanos Tsitsipas en la final de Roland Garros para conquistar el 19º Grand Slam de su carrera y quedar a tan solo uno de los 20 de Rafael Nadal y Roger Federer pero a su vez alcanzó un récord que nunca lograron ni el español ni el suizo ni ningún otro jugador en la Era Abierta de Tenis iniciada en 1968. Con este nuevo título, Djokovic acumula nueve trofeos del Abierto de Australia, cinco de Wimbledon, tres US Open y dos Roland Garros. En comparación con los números del serbio, Nadal solo pudo coronarse una vez en Melbourne y Federer fue campeón por única vez en París en 2009.

Sin embargo, la marca de obtener al menos dos veces cada uno de los Grand Slams sí fue conseguida anteriormente por los australianos Roy Emerson y Rod Laver, aunque la gran diferencia y lo que hace único a Djokovic desde las estadísticas es que también ganó al menos en dos oportunidades cada uno de los nueve Master 1000 que se juegan en la actualidad, torneos que no se disputaban en la época de esplendor de Emerson y Laver.

Djokovic ya superó el récord de 310 semanas de Roger Federer como número 1 del ranking ATP y ahora va por ser el máximo ganador de Grand Slams de la historia, marca que podría alcanzar este mismo año si se consagra en Wimbledon y en el US Open. Sin dudas, partirá como el máximo favorito y la sensación es que le queda mucha más carrera por delante como para lograr superar a dos de las máximas leyendas de todos los tiempos.