La avivada de los exportadores de carne. La carne aumentó 145% en lo que va del año, según la organización Consumidores Libres, que advirtió además que la gente dejó de consumirla. Mientras el precio no para de subir, en la comercialización al extranjero, aparecen las clásicas avivadas de los empresarios argentinos. Ayer el Ministerio de Agricultura suspendió a 12 compañías exportadoras por “no liquidar divisas o consignar domicilios falsos, entre otras imputaciones. Las firmas suspendidas o dadas de baja, están dentro del grupo de los 19 frigoríficos denunciados por la Aduana “por haber realizado operaciones fraudulentas, con multas por 5,8 millones de dólares. Declararon venta de hueso y carne no apta para consumo humano, que paga solo un 5% de Derechos de Exportación. Sin embargo, se detectó que se trataba de buenos cortes para consumo humano, que tienen una alícuota del 9%. Las operaciones vendrían desde hace tiempo. Los millonarios embarques truchos se despacharon fundamentalmente hacia China y Hong Kong. Acá si, que alguien se comió la vaca.