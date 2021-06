A 6 años del grito sagrado de las mujeres. Se cumplen 6 años de Ni una menos, el hito que comenzó la liberación de la palabra de las mujeres. Aquella multitudinaria marcha fue un antes y un después para ellas en la Argentina y en el mundo. Después de 30 años la convocatoria para pedir políticas que prevengan los femicidios, se volvió una asamblea abierta para contar las historias de violencia de género. A partir de ahí la liberación de la palabra recorrió el mundo con el #MeToo y #YoTeCreoHermana. El 3 de junio del 2015 no se dijeron cosas que no sabíamos. Pero se dijo de formas que muchas más supieron que no les pasaba a ellas solas, que no tenían que aceptar lo que no querían y que, si lo decían más fuerte, la palabra podía ayudarlas a vivir mejor que cuando solo quedaba la opción de tragar el dolor y las lágrimas. Y esa boca abierta para que el futuro sea mejor que el pasado, esa palabra multiplicada, ya no se frena.