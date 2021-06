La Selección Argentina llegó a Colombia con dos dudas en la formación. Minutos antes de la medianoche del domingo, el plantel comandado por Lionel Scaloni aterrizó en Barranquilla para el duelo del martes ante la Selección Colombia. El arquero de River, Franco Armani, volvió a quedar marginado. La Selección Argentina aterrizó a última hora de domingo en Barranquilla, donde este martes jugará ante Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Entre las principales novedades del elenco de Lionel Scaloni hay que marcar que Franco Armani volvió a quedarse al margen del partido por dar positivo en el testeo de Covid19, mientras que el DT tiene que resolver dos dudas en el once inicial, partiendo de la decisión elegida para el esquema táctico. Armani se había contagiado de coronavirus en el brote de River que comenzó el 15 de mayo, previo al Superclásico contra Boca. Pasaron más de dos semanas. Pero pese al alta epidemiológica y los controles médicos con resultados satisfactorios, el PCR del arquero sigue siendo positivo, por lo que no puede entrar a Colombia. La situación de Armani comenzó a generar alarma en la Selección, teniendo en cuenta también que faltan pocos días para la Copa América. Más teniendo en cuenta que el arquero de River se perfilaba como titular frente a Colombia. Sí viajará Gonzalo Montiel, quien había vivido una situación similar a la de Armani, pero dio negativo en su último test de coronavirus. También se sumarán Nico González y Sergio Agüero, pero no lo hará Lucas Alario, quien se recupera de una lesión.

PROBABLE FORMACIÓN

Lionel Scaloni confirmará hoy la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Colombia. En principio hay una duda táctica que deja cuatro nombres para cuatro lugares. Una opción es con tres centrales y laterales volantes de vocación ofensiva, y otra con un 4-3-3. En la primera variante, el once sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. En cambio, si decide jugar con cuatro en el fondo, la formación tendría a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Agüero, la buena noticia para Lionel Scaloni

Sergio Agüero se entrenó el sábado a la par del grupo por primera vez desde que llegó al país. El Kun había arribado a Buenos Aires el 1 de junio, tras firmar contrato con Barcelona, y el 2 había dado positivo por Covid19 en el testeo de antígenos, aunque el resultado fue finalmente desmentido por el negativo que arrojó la prueba de PCR. Pese a esto, el futbolista se perdió cinco entrenamientos porque se habría decidido mantenerlo al margen para evitar algún tipo de problema.

APORTE SOLIDARIO

Los jugadores de intervinieron algunas obras vinculadas al equipo albiceleste que serán utilizadas para fines benéficos, mientras que otras quedarán en las paredes del predio de Ezeiza.

