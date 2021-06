Son doce las localidades que ya convocaron a elecciones municipales para el 29 de agosto. Luego de la decisión del Gobierno de Corrientes de convocar a elecciones para Senadores y Diputados provinciales para el 29 de agosto, varias municipalidades adhirieron al decreto y se unirán a esa fecha para elegir Intendente, Viceintendente, y concejales.

Recientemente, el gobernador Valdés firmó el decreto 1.145/2.021 de convocatoria a elecciones a Senadores y Diputados provinciales, para el domingo 29 de agosto de 2021. Una vez conocida esta decisión, varias las localidades decidieron adherir al decreto y llamaron a los comicios comunales para esa fecha.

Son más las municipalidades que publicaron la Resolución de Convocatoria a elecciones de Intendente, Viceintendente, y concejales. Las que confirmaron su fecha son Capital, Curuzú Cuatiá, Sauce, Empedrado, Bella Vista, Paso de la Patria, Goya, San Cosme, Colonia Liebig, Riachuelo, Ituzaingó y Mocoretá. “El Intendente ya transmitió que Capital se adherirá al Decreto de convocatoria a elecciones provinciales. Es una cuestión económica y política”, sostuvo Hugo Calvano. “En Capital se votará el 29 de agosto a Intendente, Vice y concejales”, ratificó. “Nosotros debemos poner a consideración la gestión en conjunto con la Provincia y eso es una decisión tomada”, sostuvo. El secretario de Coordinación, confirmó que la Municipalidad de Capital acompañará el Decreto Provincial de convocatoria a elecciones para votar el 29 de agosto.

CURUZÚ CUATIÁ

El intendente José Miguel Ángel Irigoyen firmó la convocatoria para elegir Intendente, Viceintendente, cinco concejales titulares, y cinco suplentes. Desde el oficialismo comunal, apuestan a la continuidad en el gobierno, administrado hoy por Encuentro Por Corrientes. Si bien hoy no están confirmadas las candidaturas, todo indica que el binomio José Irigoyen – Guillermo Morandini irá por su reelección. “Las encuestas y mediciones arrojan buenos números, tenemos un equipo de trabajo muy consolidado y la gente aprueba la gestión, esto nos alienta a pensar que tenemos buena proyección para la reelección”, indicaron fuentes de la alianza. Aunque falta confirmarlo, el radical José Irigoyen será el que encabece la fórmula. Por el lado de Morandini (referente local del PRO) aún no se tienen precisiones si irá por cuatro años más en el cargo, y se aguarda su decisión.

Desde la oposición local criticaron duramente la decisión de convocar “apresuradamente” a elecciones. El ex intendente y actual concejal del Partido Justicialista, Carlos Rubín, señaló que “es una decisión que no respeta la emergencia sanitaria ni la legislación electoral vigente que, seguramente, será impugnada legalmente”.

“Esta misma crítica se extiende al Intendente de Curuzú Cuatiá, que se adhiere al decreto provincial desconociendo que se está en el peor momento de la pandemia a nivel local”, y agregó que “parece estar más preocupado por su reelección que por la salud de la población”.

GOYA

La segunda ciudad de la provincia también tomó la decisión de elegir sus autoridades locales el último domingo de agosto, con la Resolución 1083/2021. La comuna, hoy en manos de Encuentro por Corrientes, definirá en los comicios los siguientes cargos: Intendente, Vice Intendente, ocho concejales titulares y cinco suplentes. El oficialismo está pasando por un momento de incertidumbre, ya que Ignacio Osella confirmó que no irá por su reelección y que “es momento de que venga gente joven”. Esto generó disputas dentro de la alianza gobernante, ya que varios integrantes mostraron sus intenciones de competir por la intendencia. Mariano Hormaechea es el nombre apuntado por la UCR para encabezar la fórmula, aunque no tiene el consenso de la alianza total.

Se escucharon varios competidores para ese lugar. El director del Hospital, Raúl Martínez es una de las personas que manifestaron sus intenciones de ser intendente, al igual que Cristian Vilas, actual interventor del Instituto Provincial del Tabaco. La interna actual en la Unión Cívica Radical, terminó eyectando a Martínez de su cargo como director del nosocomio local. Tampoco hay que descartar a partidos como ELI y el PRO, cuyos dirigentes principales también son de Goya, y que pujan por lugares importantes dentro del esquema local.

BELLA VISTA

Convocó a elecciones para el 29 de agosto, momento donde elegirán Intendente, Viceintendente y concejales. El municipio, también administrado por Encuentro por Corrientes, buscará mantener la administración comunal con un candidato nuevo, teniendo en cuenta que Walter Chávez ya no puede ir por un nuevo mandato. Fuentes de la alianza gobernante indicaron que, por el momento, no hay candidaturas definidas en ninguno de los cargos. Sin embargo, dejaron entrever que la actual Diputada Provincial de la UCR, Noelia Bassi, es uno de los perfiles apuntados para encabezar la fórmula e intentar retener la intendencia.

MOCORETÁ

Al igual que los anteriores, también elegirá Intendente, Viceintendente, tres concejales titulares y tres suplentes. Este municipio también es conducido por Encuentro por Corrientes, recordando que la fórmula Herny Fick – Juan Pablo Fornaroli fue electa en 2017. Dos años después, Fick fue electo Senador Provincial, por lo que la administración quedó en manos de Fornaroli, siendo uno de los intendentes más jóvenes de la provincia, con 28 años. El joven militante de la Unión Cívica Radical ya confirmó que irá por su segundo mandato en 2021, pero es el único nombre confirmado en la ciudad. “Por el momento no hemos definido quien me acompañará en la fórmula, decisión que surgirá del consenso dentro de la alianza”, afirmó.

EMPEDRADO

La conocida “Perla del Paraná” es otra de las Municipalidades que decidió ir a las urnas el último fin de semana de agosto, donde elegirán Intendente, Viceintendente y cinco concejales titulares con sus respectivos suplentes. José Cheme es el actual jefe comunal desde 2017, dirigente de la UCR y Encuentro por Corrientes, quien ya estuvo a cargo del municipio entre 2005 y 2013. Sin embargo, aún no confirmó su candidatura a la reelección ni tampoco la fórmula. “Mi candidatura y la del Viceintendente no están definidas, queda a decisión del equipo municipal y provincial”, indicó Cheme. La Municipalidad de Ituzaingó convocó las elecciones a intendente, viceintendente, cinco concejales titulares y tres suplentes para el 29 de agosto adhiriéndose al decreto provincial dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial.

ITUZAINGÓ

La Municipalidad de Ituzaingó expresa los fundamentos de la decisión y señala que el artículo 225 inciso 3 de la Constitución de la Provincia afirma que “son atribuciones y deberes del Municipio convocar a los comicios de autoridades municipales” y el comunicado oficial, remarca que “el Departamento está a cargo de una persona con el título de Intendente, elegido por el cuerpo electoral del Municipio en distrito único en forma directa y a simple pluralidad de sufragio. De igual forma se elige en fórmula a un viceintendente que lo secundará en sus funciones. Ambos duran cuatro años en sus cargos pudiendo ser reelectos por un mandato consecutivo”.