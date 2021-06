Comerciantes denuncian pedidos de coimas en Goya. Apuntan a un funcionario municipal. Los comerciantes de Goya se agolparon hoy frente a la Municipalidad y denunciaron públicamente que sufren pedidos de coimas desde la gestión del intendente radical Ignacio Osella. En medio de la protesta en la vereda de la comuna y frente al secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, un comerciante identificado como Néstor Roda, propietario de kioscos y bares, afirmó “me fundí por culpa de ustedes. Me cansé de decirles que Acevedo me venía a cobrar coimas. Yo filmé todo porque tengo cámaras por todos lados en mi casa”. La manifestación se produce ante el cierre de la actividad gastronómica por el azote de la pandemia del coronavirus.