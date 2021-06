Hay una alerta por la variante brasileña Manaos. En la segunda ola de coronavirus en Corrientes, un joven de 17 años está internado en grave estado en el Hospital de Campaña. Lo confirmó el doctor Fernando Achinelli, médico asesor del Comité de Crisis de la Provincia. “La variante Manaos está haciendo estragos con los jóvenes. En el Campaña tenemos internado un joven de 17 años con una neumonía grave”, alertó. “Redoblamos el esfuerzo para mantener el recurso humano a full. Pero vivimos una situación compleja. Vemos cada vez personas más jóvenes afectadas. Ayer un joven de 17 años se internó con una neumonía grave. Ya tenemos casos graves de adolescentes afectados por el Covid19”, sostuvo Achinelli desde radio Dos.

“La variante Manaos está mostrando toda su crudeza. La realidad es que tenemos casos de hiper contagiadores, y nosotros tenemos firmes hipótesis que esto tiene que ver con esa variante”, expresó. No obstante, la mala noticia, Achinelli dejó en claro un dato esperanzador: “La evolución de pacientes con suero equino permite que los mismos no sean derivados a Terapia Intensiva. Esa es una buena noticia dentro de la complejidad del presente”. El médico comentó que “en Córdoba también se hizo esta prueba y se dieron buenos resultados. Tenemos mucha expectativa para el tratamiento de la variante Manaos con el suero equino”.

“Se siente el cansancio, el stress intenso. Pero redoblamos esfuerzo por la vocación de servicios”, insistió. Achinelli precisó que “hay muchos jóvenes seriamente afectados, en un rango de edad de 17 a 25 años que no se vieron en los primeros meses de la segunda ola”.