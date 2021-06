Dicen que están todas las vacunas y no se vendieron. En Esquina nadie entiende nada, luego que días atrás se informó que no hay faltantes de vacunas y los inculpados de comercializarlas quedaron en libertad. Uno de los imputados reconoció haberlas comprado a dos enfermeros (Sara Gutiérrez y Guillermo Barrios), pero resulta que, según un recuento oficial, no faltaría ningún inoculante. El testimonio del adquiriente, no existió. Hubo una denuncia del propio director del Hospital, Leandro Ramírez, en su momento por la venta de dosis de Sputnik y Sinopharm, con precios de $9.000 y $8.000 pesos, la unidad. Hasta a uno de los involucrados se le observó cambiar de estándar de vida.

Hubo chats filtrados por un medio nacional, en los que se leen conversaciones entre los involucrados acordando la comercialización. Primero se dijo que faltaban más de 111 unidades; sin embargo, ahora desde la Dirección del Hospital San Roque, se le envió al fiscal que investiga la acusación que todo está en orden.

Tremenda lavada de manos a niveles superiores a los de Poncio Pilatos. Solamente ocurre en la justicia y los vericuetos de la interna del poder político de Corrientes.