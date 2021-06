Boca Unidos recibe a Gimnasia y Tiro con la necesidad de sumar. El partido por la novena fecha se jugará desde las 15:00 de hoy en el Estadio Leoncio Benítez del Barrio 17 de Agosto. El conjunto correntino empató en sus últimas dos presentaciones, mientras que el equipo salteño lleva tres triunfos consecutivos y quedó a dos puntos del líder de la Zona B. Boca Unidos buscará volver a la victoria para no perder terreno en la Zona B del Torneo Federal de fútbol. En la cancha principal del complejo Leoncio Benítez, ubicado en el barrio 17 de Agosto, desde las 15:00 y por la novena fecha, recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

El equipo correntino marcha en la octava posición con 10 unidades, acumula dos empates consecutivos. Como local igualó frente a Sportivo Las Parejas y como visitante hizo lo propio frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, en los dos casos por idéntico marcador: 1 a 1.

El entrenador Alfredo Grelak probó variantes en la formación titular en la búsqueda de una mejor producción colectiva. En uno de los ensayos futbolísticos utilizó a los juveniles Williams Navarro y Alejandro Ramírez en lugar de Saúl Abecasis y Gonzalo Ríos, respectivamente. De los cambios de nombres, se dio una variante táctica dado que con esa alineación se quedó sin un delantero de área. El entrenador, como es habitual desde su llegada a Corrientes, no confirmó los once titulares y por eso persiste la duda. Mantendrá el equipo inicial que jugó en Gualeguaychú o intentará “sorprender” con algunos cambios.

Con una racha de tres triunfos seguidos llega Gimnasia y Tiro de Salta a Corrientes. Esos resultados le permitieron subir a la tercera ubicación con 15 puntos (la misma cantidad que tiene Chaco For Ever y dos menos que el puntero Racing de Córdoba).

Los buenos resultados y el rendimiento del equipo hicieron que Sergio Maza respalde al equipo titular que la semana pasada superó como local a Sportivo Las Parejas 1 a 0 con un polémico gol anotado por Guido Di Vianni.