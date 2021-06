Los triples y las asistencias de Facundo Campazzo no alcanzaron y Denver Nuggets tropezó ante Phoenix Suns. En el primer partido de la semifinal de la Conferencia Oeste, el base argentino tuvo una buena tarea, pero Chris Paul y compañía tomaron el control en el segundo tiempo y se impusieron por 122-105. No fue suficiente la buena tarea de Facundo Campazzo. No alcanzó la buena defensa que propuso en el arranque del juego todo Denver Nuggets. En el primer partido de la serie de semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA, cayó por 122-105 ante Phoenix Suns, que en la segunda parte del partido dejó sin argumentos a su rival y se impone por 1-0. El segundo partido se disputará este miércoles, también en Phoenix.

El partido de Campazzo estuvo a la altura del compromiso, porque cerró una planilla con 14 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y dos robos en 36 minutos, pero no fue suficiente parar un rival que en la segunda etapa tuvo una tarea superlativa y cuatro de sus jugadores titulares finalizaron con 20 o más puntos: Devin Booker (21), Deandre Ayton (20), Chris Paul (21) y Mikal Bridge (23).

El arranque de Campazzo fue intenso, porque si bien le dio una falta a Chris Paul, cuando tuvo una chance sacudió la red y abrió el juego con un bombazo de tres puntos. Muy enfocado el base argentino asumió responsabilidades ofensivas desde los primeros minutos, porque en la acción siguiente consiguió una acción de dos y uno, lo que le permitió a los Nuggets a dejar un mensaje que en el primer capítulo de la semifinal del Oeste todo será de alta exigencia.