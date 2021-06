Aparecen los operativos de candidatos del PJ. Ricardo Colombi se fue finalmente al mazo. Dijo que trabajará empujando el carro para una nueva victoria de Encuentro por Corrientes. No compulsará por la intendencia de Mercedes, indicando que ya pasó su etapa. Buscará imponer a la compañera o compañero de fórmula de Gustavo Valdés. En el Justicialismo aseguran que Fabián Ríos es el elegido como postulante a la gobernación de la provincia. Será su segundo intento de llegar al Sillón de Ferré. La primera vez fue en el 2009, cuando terminó tercero a escasos 2.500 votos del segundo, el otrora mandatario correntino Arturo Colombi.

No se sabe aún, si Camau Espínola compulsará dentro del Frente de Todos por la jefatura comunal correntina, lugar que también lo quiere Gustavo Canteros y el joven Germán Braillard por el massismo aliado al PJ. Por el momento a través de un video, el ex medallista olímpico anunció que está de regreso.