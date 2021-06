De cara a otro segmento importante del torneo Federal A, “hay plantel para mejorar y pelear más arriba”, desafió Martín Fabro quién junto con Leonardo Baroni, se hicieron cargo de la conducción técnica de Boca Unidos tras la decisión de la dirigencia de interrumpir el ciclo de Alfredo Grelak. “Hay que subsanar los errores que se fueron cometiendo y potenciar las virtudes que tiene el equipo”, resumió. La dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni se hizo cargo ayer del plantel profesional de Boca Unidos, que viene participando del torneo Federal A, tras la decisión de la dirigencia aurirroja de prescindir de los servicios de Alfredo Grelak.

Los exfutbolistas del equipo de la ribera, quienes en la pretemporada tomaron la decisión de abandonar la actividad futbolística, tienen un alto sentido de pertenencia con la institución y con Corrientes, ciudad que eligieron para vivir con sus familias.

“La idea de trabajar con Leo (Baroni) siempre estuvo. A lo largo de nuestra vida como jugador ya lo veníamos pensando y analizando. La verdad que se dio todo rápido, a veces uno no elige los momentos, sino que aparecen las oportunidades”, señaló Fabro. El ex mediocampista ofensivo, surgido en Independiente, dijo que con Baroni vienen siguiendo la campaña del equipo en el torneo y al respecto manifestó: “estamos convencidos que hay plantel para mejorar y pelear más arriba”.

“Nosotros estamos contentos con el plantel, ahora se abre una ventana de refuerzos, pero la verdad que creemos mucho en los que están. Falta que se den un par de resultados, que los chicos agarren confianza, hay que trabajar eso, y después es laburo”, indicó Fabro manifestando que “hay una línea de juego que compartimos con Leo, así que esperemos llevarla a cabo y que los jugadores entiendan nuestra idea”, para agregar que “hay que tener tiempo también porque los cambios a veces son bruscos y (creemos que) hay que ir de menor a mayor, inculcándole ciertas ideas para que vayan agarrando nuestras ideas de a poco”.

“Lo más importante es mejorar lo anímico. Vimos un crecimiento desde lo futbolístico que va de menor a mayor (…), y la idea es poder dar nuestra impronta y que los jugadores entiendan nuestra idea”, acotó. En cuanto a la idea de juego comentó que “la tenemos en la cabeza, después es un proceso y a veces hay ciertas circunstancias que te van haciendo cambiar, y en la semana iremos entrenando y viendo cómo están los jugadores, e ir bajando una línea para el partido que viene que es el más importante. Boca Unidos es un grande del interior y siempre tiene que atacar el arco rival”.

Boca Unidos va a jugar tres partidos en los próximos 13 días por lo cual la dupla no va a tener mucho tiempo para trabajar. “Esto es de menor a mayor con tiempo, justo tenemos partido entresemana, así que será importante que ordenemos cada situación y potenciar las virtudes y minimizar los errores; esa será la consigna de la semana”. Boca Unidos es la primera experiencia como técnicos de la dupla. “De a poquito nosotros vamos a ir creciendo en experiencia, es algo normal, es una etapa nueva para nosotros, pero sabiendo que nos hemos instruido y capacitado, y estamos en el ambiente”.