“No se puede producir a cualquier costo”. El ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, encabezó este martes la presentación del anteproyecto de ley de producción agroecológica de la Argentina en la facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. Luis Basterra presentó hoy en Corrientes, junto a su par de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza por videoconferencia, el anteproyecto de Ley de Agroecología. Basterra dijo que la iniciativa apunta a contar con “un nuevo paradigma” en la producción primaria, debido a que “no se puede producir a cualquier costo“.

“Con el tiempo desde nuestra sociedad comenzó a vislumbrarse que no se puede producir a cualquier costo, que el único motor que puede tener una producción agropecuaria no puede ser la producción de un bien al menor costo económico con la generación de la mayor rentabilidad”, señaló hoy el ministro al presentar el anteproyecto de Ley de Agroecología. “La agroecología hoy tiene una percepción por parte de la ciudadanía que estimula a querer producir y comer mejor, producir y sentirse bien por cómo uno se relaciona y a la vez, nos propone que todo esto se haga en base a un modelo participativo que pueda generar y definir que las que se hacen sean tal cual son”, sostuvo.

Basterra presentó la iniciativa durante un acto celebrado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), cuya rectora, Delfina Veiravé, dio la bienvenida a la jornada con una invitación a participar en octubre próximo del Congreso Nacional de Agroecología que se realizará en Corrientes.

El titular de la cartera de Agricultura sostuvo que “en el nuevo concepto de la producción agroecológica hay una faceta de la participación como un elemento central”. Lo dijo para diferenciarlo del paradigma de la productividad que “estaba estrictamente ligado a la relación insumo-producto-rendimiento del capital y que definitivamente planteaba una economía que mostrase rentas y capital como valor único para la subsistencia de esa actividad”. Del lanzamiento participaron los coautores y firmantes del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, José Ruiz Aragón, y por videoconferencia su par Leonardo Grosso, junto a las diputadas nacionales Daniela Vilar y Verónica Caliba, así como el ministro Salvarezza. “Esta ley pretende resolver uno de los principales problemas ecológicos de la Argentina que es la producción agropecuaria”, dijo Grosso, quien subrayó que “esto no es en contra de nadie, es una herramienta por la positiva que pretende construir una alternativa de producción sostenible y sustentable que recoge experiencias históricas”.

Ruiz Aragón indicó que “se trata de un punto de partida para una discusión que nos debíamos hace mucho tiempo y en la cual estamos abiertos a todo lo que sea necesario incorporar”.

“Este es un proyecto para generar promoción e inversión, para que todos los procesos de la producción sean acompañados por el Estado y es un modelo alternativo, un camino diferente que permite entender la diversidad y garantizar que cientos de miles de productores se vean acompañados”, destacó el diputado correntino.

De la presentación formaron parte el director de Agroecología de la Nación, Eduardo Cerdá, el diputado nacional Jorge Antonio Romero, el parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen, junto a los intendentes de las localidades de San Roque, Raúl Hadad; Mercedes, Diego Caram y de Paso de los Libres, Martín Ascúa. Luego del lanzamiento del anteproyecto, Basterra junto a Veiravé y Ruiz Aragón encabezaron en el colegio universitario de formación técnica agropecuaria ERAGIA, el anuncio de la construcción de una sala agroindustrial con una inversión del Ministerio de Agricultura de alrededor de 40.000.000 de pesos, según precisaron fuentes oficiales.

Telam