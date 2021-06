Cayó un poco. Baja la carne, pero no en carnicerías. La carne bajó en el Mercado de Liniers, pero no en las carnicerías. Hubo una reducción hasta de $10 pesos por kilo, pero esto no se vio reflejado en la comercialización al público. El cierre de las ventas al exterior dispuesto por el Gobierno Nacional, finalizará los próximos días. Hasta el momento no se logró un acuerdo de precios con los exportadores. Ahora ante una escasa demanda por sobreabastecimiento, el costo de la vaca se desplomó. Tanto en machos como hembras livianas, se llegaron a pagar precios máximos que oscilaron entre los $220 y $222 pesos el kilo, pero el precio en el mostrador llega a los $1.000 pesos la pulpa. Increíblemente, 400% más caro de lo que vende el productor. Creen que cuando empiece a ingresar mercadería con los valores nuevos, se deberían percibir las bajas, sobre todo en cortes con menor demanda en esta época, como el asado y la milanesa. En mayo aumentó un 6,1%, y en la medición interanual, llegó al 76%. Especulación insostenible.