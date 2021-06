Es por la falla en el sistema de oxígeno en el hospital de campaña. La Justicia avanzó en una investigación de oficio. La fiscal Graciela Fernández Contarde tomó cartas en el asunto ante las versiones que indicaban un supuesto colapso. Fuentes judiciales además señalaron que la jueza María Amelia Zair Nicolás estudia el caso. Se confirmó que la Justicia realizó una investigación de oficio apenas se viralizaron las versiones que indicaron que el hospital de campaña se había quedado sin oxígeno. La fiscal Graciela Fernández Contarde ordenó a una comitiva policial acudir hasta el centro de salud para saber qué estaba pasando. Los efectivos pudieron confirmar que “ninguna de las versiones que circularon por las redes eran ciertas. El centro de salud tenía oxígeno y no habían muerto 30 personas cómo se viralizó”, explicó una fuente judicial. “Los efectivos policiales se apostaron en el centro de salud para evacuar las dudas de los parientes de pacientes que se acercaron alarmados por las versiones. Fueron alrededor de 12 personas las que se acercaron a preguntar”, detalló una fuente.

“La policía se entrevistó con la contadora Beatriz Romero, en ese momento encargada del hospital, a quien se le preguntó por las noticias que circularon por diferentes redes sociales. Ella desmintió esas versiones y aseguró que en ningún momento los pacientes se quedaron sin el oxígeno. Alegó que era producto de un acto malicioso de personas que solo quieren preocupar y hacer daño a los familiares de los pacientes que se encuentran internados”, se explica en un informe policial.

Fuentes judiciales aseguraron que se avanza en una investigación judicial a cargo de la jueza María Amelia Zair Nicolás, titular del Juzgado de Instrucción Nº5. El Gobierno provincial explicó en conferencia de prensa lo sucedido con el depósito central de oxígeno en el hospital de campaña. La instalación condensó y derivó en una baja de presión en la Sala A de Clínica Médica para pacientes graves, el lugar con más requerimiento de oxígeno en enfermos que no están ventilados, según detallaron. La contingencia duró 40 minutos, hubo corridas porque el protocolo indica que todos los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros deben presentarse. Se utilizaron tubos de oxígeno para mitigar la baja de presión. Indicaron que el incidente no ocasionó víctimas fatales.

“Es algo que puede ocurrir con el oxígeno líquido. Se congelaron los tubos y eso hizo que baje la presión. Esto fue alrededor de las 17:00, 17:30. Inmediatamente se recurrieron a los tubos de oxígeno portátiles. No hubo muertos por esto. Todo duró 40 minutos, por eso sorprendió todas las versiones que circularon. Imagínense la angustia de los familiares que tienen pacientes en el hospital y de los propios trabajadores. Fue lamentable”, explicó el viernes el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

