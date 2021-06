Avisos de cuentas suspendidas, mensajes con fotos ‘truchas’ y otros artilugios: Aumenta la alerta por estafas virtuales. Durante los últimos días crecieron de manera preocupante las amenazas de estafa que se vienen dando vía redes sociales y correos electrónicos. Avisos sobre cuentas suspendidas –bancos de los cuáles ni siquiera uno es cliente-, mensajes con fotos que no corresponden al verdadero usuario, son algunas de las modalidades utilizadas. La Policía reitera que no hay que abrir correo alguno ni responder mensajes relacionados con esta metodología. Si bien en los últimos tiempos la policía alerta insistentemente con la situación, el intento de estafas vía internet busca permanentes nuevas metodologías de engaño.

Los últimos días, mucha gente recibió un mensaje de un banco en sus correos electrónicos (específicamente del Banco Nación) el cuál dice que “se ha detectado actividad inusual en tu cuenta, por cuestiones de seguridad debido a comportamiento irregular”.

Lo extraño de este caso es que el mensaje llega a muchos que ni siquiera son clientes ni tienen relación comercial con dicha entidad crediticia. “Le hemos facilitado un vínculo donde puede verificar su cuenta, una vez realizado este proceso, podes hacer uso de la plataforma en línea de forma habitual”, agrega el mensaje, buscando que la persona ingrese al mismo. Lógicamente se sugiere no hacerlo de ninguna manera.

Fotos que no corresponden al número de teléfono

Otra metodología que apareció en los últimos tiempos está directamente relacionada con la red de comunicación de WhatsApp: aparece la foto de una persona con un número de contacto que no corresponde. Esta metodología, se especula, es usada intencionalmente para impulsar campañas solidarias que resultan ser falsas, con la obvia búsqueda de recaudar dinero. Muchas personas, incluso conocidos influencer, recibieron mensajes relacionados con imágenes personales vinculadas a contactos ajenos. En este contexto, la abogada de ciberdelitos, María Pía Aquino Viudes, desde radio Dos definió algunos parámetros para identificar, prevenir y qué hacer ante una posible estafa.

¿Por qué se trata de una estafa?

Las empresas y/o entidades bancarias jamás pedirán datos personales, privados o económicos desde las redes o el internet, tampoco pedirán cuentas de acceso, claves, Token, etc. Hay varios tipos de estafas, pero todas se dirigen al mismo objetivo: la captación de cuentas y claves, en el caso de tu ejemplo es una estafa ya que obligan al usuario a comunicarse con un “abogado” para peticionarte tus datos mediante vía telefónica. En muchos casos hasta acompañan al usuario (telefónicamente) a realizar por ejemplo movimientos bancarios siendo guiados por los cibercriminales telefónicamente y el usuario accede creyendo falsamente que se comunica con un ente real y fidedigno. Las deudas sólo se tratan con el banco particular con el cliente de manera presencial o este tendrá su propio referente de banco y tendrán su propio canal de comunicación.

¿Cómo podríamos identificar que se trata de una estafa?

Los estafadores se comunican por medios no usuales: tu banco jamás se comunicará por Facebook, Instagram, WhatsApp o mensaje de texto. Jamás te pedirán datos vía internet. Cuando es con link o hipervinculo que traslada a la víctima a otra página: el robo de datos es mediante la entrada a un “sitio web falso” que se asemeja tanto al original que el usuario cae, otras veces obligan al usuario a que se comunique mediante un llamado telefónico.

Consejos para no ser víctimas de estafas virtuales

No brindes ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, clave de la seguridad social, clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. No ingreses datos personales en sitios por medio de enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos.

Usa contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por otras personas. No uses la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios y jamás guardes las claves en ningún equipo.

Activá la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales y WhatsApp o las plataformas digitales que utilices. Esta herramienta es una capa adicional de seguridad que ayuda a verificar que solo la persona usuaria de la cuenta pueda acceder a sus redes sociales y plataformas digitales. Se activa ingresando al menú de ajustes o configuración de la cuenta que se quiere proteger, opción “Autenticación en dos pasos”. Lee cada correo electrónico recibido con cuidado. Verifica que los sitios remitentes sean legítimos. Tené cuidado con los enlaces sospechosos y asegúrate siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. No uses equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales. No uses redes de Wi Fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas. Siempre hay que tomarse un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.

¿Qué hacer si detectas una estafa virtual?

Denunciar inmediatamente el hecho, aclarar que fuimos víctimas de una estafa electrónica. Peticionar copia de ello (Policía/ Delitos complejos/ Fiscalía). Notificar a mi Banco que he sido estafado (reclamo: por escrito Carta Documento y de manera electrónica). Denunciar la estafa ante la defensa del consumidor. Contar con un buen abogado que nos asesore en todo momento y que este inicie las acciones judiciales pertinentes.