Se registran más estafas en Corrientes con todo tipo de modalidades para robar datos de tarjetas. Las últimas semanas se registró un importante aumento de maniobras fraudulentas por vía telefónica y virtual. Algunas resultaron en enormes pérdidas económicas. Las últimas semanas se registró en la ciudad de Corrientes gran cantidad de víctimas de estafas y otras tantas personas que lograron evitarlas a tiempo. Las modalidades pueden variar, pero los objetivos tienden a ser los mismos: obtener los datos de seguridad de las tarjetas de las personas para obtener dinero de manera fácil. Ante los sucesivos casos de estafas, la Policía de Corrientes tipificó algunas de las maniobras más usadas e hizo una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar que personas inescrupulosas puedan llevar a cabo engaños telefónicos. Los delincuentes usan datos obtenidos de internet, guías telefónicas, padrones, redes sociales, y llaman por teléfono a sus posibles víctimas para estafar y engañar.

MERCADO LIBRE

A las maniobras fraudulentas realizadas a través de llamadas telefónicas durante las semanas anteriores, se le sumó ayer una nueva modalidad, esta vez, electrónica: varios ciudadanos correntinos recibieron un mensaje por WhatsApp que prometía regalos de la plataforma de compra online Mercado Libre, por el aniversario número 20 de la empresa. La jugada fraudulenta no es más que otra forma de “phishing” o suplantación de identidad, una de las ciberestafas más comunes para robar datos personales de los ciudadanos.

El mensaje, que promociona “2.000 productos gratis”, incluye un link que al abrirse se reenvía automáticamente al resto de los contactos del usuario y quedan expuestos los datos e información del usuario. Carlos Alberto Roces, un administrador de sistemas y especialista en desarrollo de programas, explicó que “las estafas subieron durante la pandemia, ya que la mayoría de la gente pasa más tiempo en una computadora del hogar, donde tienen mucha información personal privada, a veces sin antivirus, firewalls o control alguno”. Respecto al último engaño cuyas noticias circularon rápidamente, el especialista explicó el método: “Se abre una página copia, extremadamente similar a la de la empresa, pero con otra dirección web, y al rellenar los campos de los datos, estos quedan en una base de datos”.

Si bien no hay datos a nivel provincial o local, organizaciones nacionales indicaron que las estafas electrónicas “subieron un 3.000%” en pandemia y la mayor cantidad de ellas ocurre a través de las redes sociales, como WhatsApp, Facebook o Instagram. Esta cifra fue detallada por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos, con sede en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó Roces, “el engaño se da a través de una manipulación psicológica que consiste en apelar a situaciones especiales que los consumidores esperan o desean: un premio, la respuesta a un reclamo o un subsidio”. Los estafadores apuntan a la vulnerabilidad de los ciudadanos para obtener información personal bancaria. “Aunque no lleguen a sacarte la clave, hoy se pueden hacer muchas maldades con pocos datos, como el nombre, el documento o la fecha de nacimiento”, alertó.

MÁS ENGAÑOS

El especialista detalló las últimas formas de fraudes detectados, ya que “los estafadores se dieron cuenta que solicitar datos así porque sí ya no funciona como antes”. Explicó que se registraron llamadas en las que “otorgan” un número de rifa gratuito, a sortearse a través de Lotería Nacional. “Tienen anotados los números asignados y cuando te llaman por haber ganado y te piden que corrobores, es más fácil que lo creas y accedas a entregar tus datos”, resumió. Los estafadores también han recurrido a la pandemia como factor para conseguir información personal con la que luego se generan bases de datos. “Llaman para informarte que tuviste contacto estrecho con un caso de Covid19 positivo, sin indicar de quién se trata, y luego te solicitan tus datos”, comentó Roces.

RECOMENDACIONES

“Es importante esclarecer que ninguna empresa o institución con la que te encuentres en relación solicitaría datos como tu nombre y apellido: ellos ya los tienen”, explicó Roces y advirtió que nunca hay que dar “datos sensibles”, como códigos bancarios o el Token. En el caso de enlaces recibidos vía electrónica, Roces indicó que “hay que estar atentos a los pequeños detalles, como la veracidad de la dirección web”.

En caso de haber sido víctimas de una estafa, los ciudadanos pueden realizar la denuncia correspondiente, luego hacer el reclamo ante el banco y, finalmente, iniciar las denuncias en Defensa al Consumidor.

El Litoral