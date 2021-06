Lanzan un plan para que los adultos mayores puedan acceder a casas propias. El presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento de un plan destinado a la construcción y entrega de viviendas para mayores de 60 años sin acceso a una solución habitacional o que no califiquen por la edad para ningún crédito hipotecario. Fernández encabezó en la Casa Rosada la presentación del Plan “Casa Propia Casa Activa”, destinado a la construcción y entrega de viviendas para mayores de 60 años sin acceso a una solución habitacional o que no califiquen por la edad para ningún crédito hipotecario.

El presidente destacó que, aún en tiempos de pandemia, su Gobierno sostiene la idea que la salida “está cerca” y que se puede pensar en el futuro porque se le va a ganar al coronavirus. “En medio de tanto dolor, estamos con este anuncio porque hay un mañana que está cada vez más próximo”, dijo y subrayó que “el camino es la vacunación” debe llegar a todos los argentinos.

CRÍTICAS

Apuntó a las críticas “muy mal intencionadas” que recibe y añadió que su administración “no va a parar hasta que el último argentino esté vacunado”. Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, destacó el acierto de haber suministrado dosis contra la Covid19 primero a los adultos mayores, algo que redundó en la baja de internaciones y en la baja del promedio de edad respecto de la letalidad que genera el virus. “Hay una cultura que es la del descarte. Los que me dan clases por televisión me dicen que baje las jubilaciones. ‘Descartá a los viejos‘, te dicen. No, ese no es el modo. El modo es cuidar a todos. Darle a todos lo que necesitan, que no son privilegios, son derechos”, explicó. El camino, destacó Fernández, es “tender la mano y -con todas las dificultades que se tienen, algunas heredadas y otras que la pandemia profundizó- hacer todo lo necesario para que todos sean felices en esta tierra hasta el último día de su vida”.

“Esta iniciativa a la política le hace bien porque es un paso ético ocuparse de resolver el problema de dónde viven los que llegan a la madurez. Y es valioso que lo hagamos de tal modo que podamos generar una comunidad en la que encuentren una mejor vida”, valoró.

CARACTERÍSTICAS

En una primera etapa, que abarcará lo que resta de 2021 y el año próximo, está prevista la financiación de 100 proyectos en provincias y municipios, que incluyen 100 Centros de Día y 3.200 viviendas que serán dadas en comodato a quienes accedan al programa.