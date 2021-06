Carlos Tévez se fue de Boca: “Creo que lo di todo y les agradezco a todos”. Entre llantos y un momento emotivo, Carlos Alberto Tévez decidió irse del club de sus amores sosteniendo que “no estoy al nivel de Boca” y que no se siente cómodo con el nivel futbolístico que “el mejor club del mundo” se merece. “Mi sangre siempre va a ser azul y amarilla”, remarcó el último ídolo de club xeneize.

Mentalmente no estoy para seguir y mi familia hoy me necesita

“El recuerdo más lindo que puedo tener es la última vez que nos vimos, cuando fuimos campeones. No hay nada más lindo que esa imagen. La última ovación a Maradona en una cancha. La última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón. La última vez que vi llorar a mi papá de alegría. Desde que nací, nacimos de Boca y vamos a morir de Boca. Como dije, no hay nada más lindo. No necesito más nada para ser feliz. No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Mi sangre no es roja, siempre va a ser azul y amarilla”, aseguró uno de los argentinos con más títulos futbolísticos de la historia y sostuvo que “no tengo nada más para dar”, y anotó “un par de cosas que quiero comunicarle a la gente. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Acá estoy. Es muy difícil hablar. No voy a seguir en el club. No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Como jugador, lo di todo. Por eso estoy feliz. Boca siempre me necesitó al 120 por ciento y mentalmente no estoy preparado para darle eso. Boca es el mejor club del mundo. Mi papá, mis hermanos, mi mamá y mi mujer son de Boca. Por eso mi decisión es pura y exclusivamente mía. Es la verdad de mi decisión. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo. Mentalmente, no estoy en condiciones para darlo. La verdad es que no tuve tiempo de hacer el duelo de mi padre. Ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca. Quiero agradecerle a la dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros, a toda la gente del club que trabaja”.

