Murió el chaqueño y excampeón mundial Sergio Víctor Palma. El ex púgil tenía coronavirus y estaba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Durante su trayectoria ganó el título mundial Supergallo AMB. El deporte nacional atraviesa otro dolor por la muerte del ex campeón mundial de boxeo Sergio Víctor Palma. Según había informado su pareja en una entrevista brindada al sitio especializado ‘A la Vera del Ring’, el ex púgil atravesaba “muchas dificultades respiratorias”. Ambos se habían contagiado Covid19, pero Orieta explicó que el chaqueño debió ser “intubado en terapia intermedia”, mientras que ella se encontraba aislada en su domicilio. El ex campeón mundial padecía además la enfermedad de Parkinson y en 2004, había sufrido un complicado accidente cerebro vascular (ACV). Su última pelea había sido en agosto de 1990, cuando derrotó a Juan Domingo Nogueira, para cerrar una carrera profesional con 52 victorias (20 por ko), 5 derrotas y 5 empates.

Durante su trayectoria, el ex pugilista ganó el título mundial Supergallo AMB en agosto de 1980, cuando superó por nocaut al estadounidense Leo Randolph, en Spokane, y lo defendió con éxito en cinco ocasiones hasta perderlo en junio de 1982, en Miami, cuando cayó por puntos ante el dominicano Leonardo Cruz.