Un estado de USA prohibirá el aborto si se oye latir el corazón del feto. El gobernador de Texas firmó la ley que prohíbe el aborto cuando se oye latir el corazón del feto. Entrará en vigor desde el 1 de septiembre.

El gobernador del Estado de Texas, Greg Abbott, firmó la ley que restringe el aborto en su Estado. La ley prohíbe el aborto cuando se detectan los latidos del corazón del feto. La ley que acaba de ser promulgada es el Proyecto de Ley 8 del Senado, que fue aprobado y entrará en vigor el 1 de septiembre. Cuando firmó la ley que prohíbe el aborto en su Estado, siempre que se pueda detectar el latido del corazón del feto, el gobernador Abbott expresó que “nuestro Creador nos ha dado el derecho a la vida”. Sin embargo, cada año, millones de niños pierden ese derecho debido a la práctica del aborto. “En Texas, queremos salvar esas vidas”, puntualizó. La nueva Ley establece que “el médico no puede realizar o inducir intencionalmente el aborto en una mujer embarazada si ha detectado los latidos del corazón del feto”.

Los médicos también tienen prohibido realizar un aborto si no han realizado una ecografía para detectar los latidos del corazón del feto.

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, cualquier persona podrá iniciar una acción civil contra un abortista que “practique o induzca un aborto”. También se lo puede hacer contra cualquier persona que “a sabiendas, practique una conducta que ayude o instigue un aborto o induzca un aborto, incluido el pago o reembolso de los gastos del aborto a través de un seguro o de otra manera”. En la ceremonia de la firma de la nueva ley, el gobernador Abbott elogió a la Legislatura de Texas (Senado y Cámara de Representantes) por redactar un proyecto de ley que “garantiza que las vidas de todos los niños no nacidos y a los que ya les late el corazón se salvarán de la devastación del aborto”.

Abbott expresó su agradecimiento a los grupos provida que “trabajaron incansablemente durante el transcurso de la sesión para asegurar que este proyecto fuera aprobado” y también por “todo lo que hacen para promover la cultura de la vida en Texas”. Durante la ceremonia de la firma, un importante grupo de personas reunidas alrededor del Gobernador estalló en vítores y aplausos después de que él, habiendo firmado la ley, declaró que “el proyecto de ley de latidos del corazón de Texas es ahora ley en el estado de la Estrella Solitaria”.

