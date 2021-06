Paso de la Patria deberá devolver 8 millones de pesos por obras que no hicieron. Se trata de dinero que llegó para cloacas. La Municipalidad analiza cómo pagarlas. El municipio del Paso -fue adelanto de Diario 1588 hace varios meses- deberá devolverle al Gobierno Nacional $8 millones de pesos por obras de cloacas que se cobraron, pero no se realizaron. La construcción debía realizarse durante la gestión del fallecido ex intendente Aníbal Bordón. En el año 2016 se firmó como que habían terminado, cuando en realidad no era así. Desde radio LT7, el intendente Oscar Osnaghi explicó que el monto original era de un millón y medio. Hay que agregarle costas e intereses, por lo que la cifra subió a 8 millones. El jefe comunal agregó que la cifra representa aproximadamente medio mes de coparticipación. Analizarán los pasos a seguir para cumplir con esta obligación devolutiva.