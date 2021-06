Una familia necesitó $64.445,01 en mayo para no caer en la pobreza. El costo de la canasta básica alimentaria aumentó 2,8% en mayo, al sumar $ 27.423,41 los ingresos que necesita un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos para no caer en situación de indigencia, informó el INDEC. El dato corresponde al ingreso mínimo necesario para un hogar con cuatro integrantes. Para evitar la indigencia, en tanto, se requirieron $27.423. El monto de la Canasta Básica Total por persona llegó a $20.856 mensuales en mayo, lo que significó un alza de 2,4% en el mes. Una familia de cuatro integrantes necesitó $64.445 el mes pasado para no caer debajo de la línea de pobreza. Los datos se desprenden del informe publicado este jueves por el INDEC. La Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, ascendió a $8.875 por persona. De esta manera, registró un alza de 2,8% en el quinto mes de 2021. En consecuencia, una familia tipo necesitó $27.423 para no ser indigente. Los aumentos mensuales de ambos indicadores fueron los menores del año e hilvanaron dos meses consecutivos de desaceleración, tras los picos de marzo. Las dos canastas tuvieron variaciones menores a la que registraron los alimentos en mismo período, ya que subieron 3,1% el mes pasado, por debajo del nivel general de inflación, que marcó 3,3%. En la comparación contra mayo del año pasado se verificó una aceleración en los ingresos necesarios para evitar caer en la pobreza y la indigencia. La Canasta Básica Total subió 53,4% en los últimos 12 meses y marcó cuatro incrementos interanuales seguidos. Por su lado, la canasta básica total avanzó 49,6% y registró el sexto avance consecutivo. En ambos casos, los indicadores aumentaron por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que llegó a 48,8%.

El precio de los alimentos está entre las principales preocupaciones oficiales de cara a las elecciones. Si bien en el Gobierno argumentan que una parte de los aumentos se explica por el alza en las cotizaciones internacionales, en los últimos meses se lanzaron varias iniciativas para tratar de contener los valores de los productos básico. Este jueves, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió a esa apuesta. “Desde el punto de vista local, estamos trabajando con el refuerzo de Precios Cuidados y la canasta Super Cerca, para tener una canasta protegida para todos los niveles de consumo y lo vamos a fiscalizar con todas las provincias. Este es el camino que estamos transitando, buscando recuperar un nivel salarial que permite acceder a estos problemas que hemos tenido de la inflación y buscando canasta protegidas para que sea más accesible en el consumo de los hogares argentinos”, afirmó.

TN.com.ar