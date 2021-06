Es la posición del sector en Corrientes y, este mes, podría aumentar a $100 la mínima del remis. El representante del sector de remiseros correntinos, Juan Castillo, se refirió a la situación actual e indicó que “no pueden seguir absorbiendo los costos”, por lo que buscarán consensos para concretar el aumento en los próximos días. La modificación de la tarifa estaba prevista para el mes de mayo, pero decidieron prorrogar la decisión “porque no estaban dadas las condiciones”, teniendo en cuenta las restricciones por el coronavirus que afecta directamente la circulación de los móviles. Castillo reconoció que “van a ver como sigue el escenario de pandemia”, pero “hasta ahora si no hay mayores modificaciones en los costos tenemos pensado un aumento”. Aclaró que la última modificación de la tarifa fue en abril cuando la mínima subió de $80 a $90 y la estrategia “es ser cautelosos, trasladándole de manera progresiva la tarifa para no afectar la demanda y que los usuarios no sientan la modificación de forma contundente”.

Manifestó que la demanda desde que comenzó la pandemia “descendió notablemente”, sobre todo en horario nocturno e independientemente de la Fase que atravesaba la ciudad.

“Si nosotros quedamos muy atrás el servicio puede quedar muy precario como alguna vez fue”, cerró desde LT7.