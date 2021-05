La ministra de Salud, Carla Vizotti, confirmó que mañana llegarán al país más de 2 millones de vacunas de Astrazeneca. También dijo qye firmó un “convenio de confidencialidad” con Cuba respecto a las vacunas producidas en la isla durante su última gira por ese país y por México.

“El trabajo principal fue avanzar para conocer la información de las vacunas. Firmamos un convenio de confidencialidad y esta información está intercambiándose entre el ente sanitario regulador de Cuba y la Anmat y lo que significó la visita de estas plantas y la producción de la sustancia activa entre otros puntos”, advirtió la titular de la cartera sanitaria durante una conferencia de prensa en conjunto de la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

“Hemos ido a Cuba para poder trabajar y ver en primera mano como se avanzaba en los objetivos, seguir con los contactos que habían iniciado nuestros presidentes y los equipos de salud. Cuba tiene un sistema de ciencia, tecnología e investigadores que cierran el círculo virtuoso de lo que significa la investigación básica, el desarrollo de ensayos clínicos, la producción de esos ensayos y la producción a escala de los productos que se utilizan en ese país. Y cierra ese círculo con la aplicación a la población”, añadió.

Vizzotti confirmó que Cuba cuenta con 5 vacunas candidatas en la lucha contra el coronavirus y que tres de ellas ya se encuentran en Fase 3. Se trata de las vacunas Abdala, Soberana 1 y Soberana 2. “Ya han finalizado con el enrolamiento de su fase 3 con más de 40 mil sujetos en cada uno de estos. Ya completados los resultados de las fases 1 y la 2, estiman que dentro de muy poco van a tener el primer corte para hacer el análisis interino de la fase 3”, describió la ministra de Salud.

Vizzotti explicó que la Abdala cuenta con tres dosis, diagramadas para los días 0-14-28 desde la primera aplicación, mientras que las Soberana son dos dosis. “La más avanzada es la Soberana 2. También hay una llamada Soberana Plus, que es un refuerzo”.

“Ahora hay que enviar el pack regulatorio para que Anmat pueda analizar las fase 1 y 2. Cuando se tenga un reporte de fase 3 con resultados de eficacia preliminar y se evalúe la autorización del uso de emergencia, en función de eso se firmarán los marcos legales para definir la posibilidad de llegada”, explicó la ministra. En tanto, reafirmó hoy que el Gobierno nacional se encuentra “trabajando en un (nuevo) contrato con Sinopharm” para recibir entre junio y julio seis millones de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por ese laboratorio chino, al tiempo que destacó el avance del diálogo con Cuba por las vacunas que desarrollan científicos de la isla.

A su vez, Vizzotti hizo mención a la realización de la Copa América, cuyo inicio está previsto para el 13 de junio y aún no está confirmada la Argentina como el único país organizador. “No está definido en un 100 por ciento. Entiendo que quienes tienen que tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Nosotros, estamos generando protocolos y articulación con otros ministerios, el del Interior, Migraciones, el de Transporte, la ANAC, Defensa. Un grupo muy importante de personas trabaja de hace tempo en relación con los protocolos que además de todas las medidas para ingresar al país y todas las recomendaciones que deben cumplir todas las personas que están en Argentina. Se está trabajando como si se hiciera aquí la Copa América”, explicó Vizzotti.

Y aclaró: “El Ministerio de Salud analiza que la cantidad de personas que puede movilizar la organización del evento no es un número tan importante. Cumpliendo un protocolo y siguiendo las recomendaciones, se puede implementar. También teniendo en cuenta que no es lo mismo una Selección Nacional que está concentrada en un hotel que lo que pasa en los torneos locales donde los jugadores de futbol vuelven a sus casas y vuelven a entrenar. Las selecciones van a estar en un lugar cerrado, el protocolo es más con todo el área de prensa en relación a eso. Hay que estar listos para que, sea cual sea la decisión, poder tener el resultado”.