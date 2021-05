En el juzgado de Paz de Mburucuyá, prorrogaron la prohibición de acercamiento a una madre y su hija por violencia de género. Lo dispuso el juez de Paz de Mburucuyá, Dr. Sergio Juniors Shwoihort y como medida cautelar ordenó una custodia policial hasta que se localice al denunciado, ex pareja de la madre. Requirió al Consejo Provincial de la Mujer que brinde contención, atención y tratamiento psicológico a la mujer. El doctor Shwoihort mediante la sentencia N°18/21 resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento de un hombre hacia su ex pareja y su hija y lo obligó a que termine con los actos de perturbación que realiza. No podrá hacerlo directamente, ni por medio de otra persona. Se trabajó coordinadamente con el Centro de Atención Jurídico Integral a Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y DDHH, que brindan atención telefónica a las víctimas. También ordenó comunicar al fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Saladas que el denunciado desobedeció órdenes judiciales dictadas bajo apercibimiento del artículo 239 del Código Penal de la Nación, y amenazó de muerte a la hija de su ex pareja.

Las medidas ordenadas tienen carácter provisional y estarán vigentes por 120 días y sujeto a la prórroga, rectificación o ratificación por la Jueza Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Menores y de Paz competente en Santa Rosa a quien se deberán remitir las actuaciones.

AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS

Por providencia N°1.141 de fecha 30 de abril se dispuso ante la fuga del hombre y a efectos de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género que la Comisaría de Mburucuyá preste protección y custodia en el domicilio como en sus lugares de trabajo. En este marco se decidió que un agente policial las escolte hasta que se lo localice.

EL CASO

La denuncia fue realizada por la hija de la ex pareja de un hombre que manifestó que cuando habían salido con la madre hacia sus trabajos lo vieron rondando en su moto. Cuando terminaron la jornada laboral y regresaban a sus casas, tomando los recaudos para que no las viera, en una esquina se acercó a ellas en un caballo y empezó a insultar y pegar a la hija con un látigo cuando se interpuso para evitar que lastimara a su madre. Mientras le pegaba las amenazaba que las iba a matar.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Sobre la decisión tomada en el fallo el doctor Sergio Juniors Shwoihort afirmó que “se utilizó una mirada con perspectiva de género, en razón de la consideración del concepto de mujer como categoría sospechosa en materia jurídica, relacionada directamente con la noción de vulnerabilidad. Ello permitió resolver la cuestión de manera razonablemente fundada, a pesar de la escases de pruebas”, indicó. Es decir que se resolvió por la veracidad que el juez le dio a las declaraciones, tanto testimonial como la de la víctima más su percepción directa.

