El gobernador, Gustavo Valdés, sostuvo esta mañana que la provincia “está tratando de comprar vacunas. Son tres las líneas abiertas que tenemos: una de 4 millones de dosis, otra de 300 mil y otra de 1 millón de dosis”. Valdés subrayó que “en 60 días deberíamos tener vacunada a la población objetivo”.

“Hubo acatamiento de las medidas por parte de la gente. Vamos a tomar las medidas que necesitemos, en caso de que sea necesario seguiremos tomando medidas más restrictivas para bajar la movilidad. “Si no disminuimos estos números, estaremos en problemas, podríamos estar ante un colapso sanitario, y eso es lo que queremos evitar”, sostuvo Valdés para enfatizar que “les pido a los correntinos que tengan mucha cautela, hay más jóvenes que están contagiándose, cosa que antes no pasaba. El contagio ya no es una cuestión de edad”.

ELECCIONES

“Seguimos analizando todas las posibilidades para votar. Tenemos que ir a las urnas si o si, hay que cumplir con el calendario electoral”, detalló el mandatario correntino para indicar que “en Misiones dentro de 15 días se estará votando. Será una prueba y nosotros sabemos que no podemos ni debemos soslayar la cuestión institucional”.