Lo confirmó Carlos Vignolo. Esperan la llegada de más dosis para seguir avanzando. El secretario general, brindó detalles sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus. Aseguró que se seguirán manejando por edades más allá de los reclamos de algunos sectores. “Los próximos días veremos si se incorpora la franja de 50 a 54 años para incluirlos en la vacunación”, aseguró desde radio LT7. Las inmunizaciones comenzaron para mayores de 65 años y luego se incluyó a personas de 60 a 64 y por último a quienes tienen entre 55 y 59 años.

“La prioridad para las vacunas se da por la cantidad de fallecidos y la edad es un factor determinante“, comentó. Las últimas semanas transportistas, colectiveros y otros gremios reclamaron ser incluidos. Vignolo informó que se demoró el sistema casa por casa porque están colocando segundas dosis. “Exige un movimiento logístico y humano que no permite el trabajo barrio por barrio pero cuando se avance, ahí se seguirá recorriendo los barrios no sólo en la Capital sino también en el interior”, aseguró el ministro. Agregó en tanto que podrán avanzar de diferentes maneras cuando lleguen más dosis.

Sobre el aumento de los casos en la Capital de este miércoles 5 pidió prudencia. “Hay que ver el comportamiento de los números en varios días para tomar decisiones, a veces hay muchos casos porque el fin de semana largo no hubo muchos testeos, no es la primera vez que ocurre”, concluyó.