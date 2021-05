Un hombre con coronavirus fue caminando hasta el hospital porque no conseguía ambulancia y murió en la puerta. Tenía 43 años y hace una semana estaba con síntomas en su casa. Su esposa trató de comunicarse sin éxito con el servicio médico. El hombre con coronavirus fue caminando hasta el hospital porque no conseguía ambulancia y murió en la puerta de un hospital en la provincia de San Luis al intentar llegar caminando para recibir asistencia médica, luego de haber llamado varias veces a una ambulancia sin éxito. Se trata de Ángel Ávila, que vivía en el Barrio Jardín del Sur de la ciudad puntana de Villa Mercedes, y hacía una semana que se encontraba aislado en su casa porque tenía Covid19.

El fallecimiento del hombre, que se desempeñaba en la banda de música de la V Brigada Aérea, ocurrió el martes por la noche frente al Hospital Suárez Rocha, de esa localidad. Los vecinos de Ávila aseguraron que no era la primera vez que la pareja del hombre lo llevaba caminando hasta el centro de salud para ser asistido, y no entienden cómo es que todavía no estaba internado. El martes la esposa del hombre había llamado varias veces para pedir una ambulancia, pero como no fueron a asistirlo, salieron caminando hacia el hospital que estaba a dos cuadras de la casa. Alrededor de las 20:00, cuando Ávila llegó con su esposa al frente del centro de salud se desvaneció, fue atendido por personal médico en la calle y, a pesar que se le practicaron maniobras de rehabilitación, finalmente murió.

Según trascendió la víctima no tenía enfermedades de base y, tras haberse contagiado de coronavirus, su estado se había empezado a complicar con problemas respiratorios.

TN.com