El Golf Club Corrientes se rebela: “Si siguen las restricciones, abrimos igual”, desafían. Fuentes confiables, relacionadas con la Comisión Directiva del Golf Club Corrientes, adelantaron que “si siguen las restricciones nosotros abrimos igual“.

“Si siguen las restricciones, nosotros abrimos igual, así se arme quilombo (sic). No podemos pagar los sueldos. Y acá viven 59 familias. Tenemos nueve empleados. Lo que contagia son las reuniones sociales, lo de los parques, costanera, asados, resto y bares en lugares cerrados”, dejaron trascender. “Está comprobado que en el golf no se producen los contagios. El Golf es el único deporte que cumple con las condiciones adecuadas: al aire libre, distanciamiento social y no se comparte equipos ni pelotas”, precisa la institución en su muro de Facebook.

“De esta actividad dependen muchas familias que tienen derecho a conservar sus fuentes de trabajo”, agregaron.