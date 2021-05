Las dos condiciones para que firme el contrato con el club y cuándo se sumará a la selección argentina. Tras perder la final de la Champions League con el Manchester City, el delantero se trasladó a España para ultimar los detalles de su arribo al conjunto blaugrana. Según los medios españoles, la firma del contrato de Sergio Agüero con el Barcelona demandará una “exhaustiva exploración médica” y también el Kun quiere certezas que va a continuar su amigo Lionel Messi, que viajó a la Argentina sin renovar su vínculo con el club azulgrana, aunque todo estaría encaminado a ello. Por lo pronto, el delantero que llegará en condición de libre y que ayer se despidió del Manchester City, consiguió el permiso para sumarse recién el martes a la selección argentina. Agüero llegó este domingo a Barcelona, luego de despedirse ayer del equipo inglés, en la final de la Champions League que perdió 1-0 con el Chelsea. El diario AS informa que este lunes Agüero se someterá a una exhaustiva exploración médica en un centro médico de Barcelona. El club catalán quiere efectuar un completo estudio para valorar su estado actual.

Se trata de un paso previo obligatorio antes para que el Barcelona pueda confirmar la operación, ya que el ex delantero de Independiente y del Atlético de Madrid, tuvo algunos problemas en su rodilla izquierda en la última temporada, que lo tuvo varios meses inactivo, teniendo incluso que recurrir al quirófano para solucionarlos. De hecho, en el ejercicio 2020/2021, Agüero jugó solo 20 partidos: 12 de la Premier League, 7 de la Champions League y 1 de la Copa de la Liga de Inglaterra. Marcó solo seis goles y brindó una asistencia.

Aunque el tema es más complejo y no depende solo del análisis médico. El sitio Mundo Deportivo afirmó que, si bien está todo acordado de palabra entre el Barcelona y Agüero, el ‘sí’ final del atacante está condicionado a la continuidad de Leo Messi en el Barça por su amistad y por cómo encajan juntos en el campo de juego. El viernes el presidente azulgrana Joan Laporta admitió que “el nuevo contrato de Messi va bien, pero no está hecho”. La Pulga firmaría por otros dos años. Tomando esta versión, si Agüero llega a firmar, también se confirmaría que Messi seguirá en el equipo Culé. El problema es que el tiempo apremia para el Barcelona ante la expectativa que todavía mantiene la Juventus.

En el caso que todo salga bien en la revisación médica, entre mañana y pasado también se firmaría el contrato entre las partes. Agüero después viajará hacia la Argentina y el martes se estará sumando a la concentración de la Selección en Ezeiza. Allí lo esperan sus compañeros -entre ellos Messi- y el entrenador Lionel Scaloni, que sigue preparado todo de cara al primer partido de la doble fecha de las Eliminatorias, el próximo jueves ante Chile en el Estadio Monumental.

De esta forma la presentación oficial del Kun en el Barcelona quedaría aplazada para más adelante, concretamente tras la finalización de la Copa América, según publicó Sport. El certamen sudamericano finalizará el 10 de julio.

Son horas muy intensas para Agüero. Ayer vivió con lágrimas sus últimos minutos en el Manchester City, el club donde es el mayor goleador histórico y logró varios títulos. Le faltó Champions, por eso también su dolor en la única oportunidad que tuvo. Pero también por los pasos a seguir para confirmar su llegada al Barcelona y los nuevos desafíos con la selección nacional.