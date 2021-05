El plantel de Boca Unidos trabaja pensando en su próximo compromiso que será este domingo como visitante ante Douglas Haig de Pergamino. El jueves 13 y el lunes 17 continuará su calendario. Una cargada agenda tendrá que empezar a transitar a partir del domingo Boca Unidos. El equipo correntino deberá afrontar tres partidos oficiales en apenas nueve días, dos de ellos por el torneo Federal A y el restante por la Copa Argentina. El domingo deberá visitar a Douglas Haig, en Pergamino, desde las 15:30 hs por la quinta fecha del Federal “A”, el jueves 13 enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza, en Córdoba desde las 14:10 hs, por los 16avos. de final de la Copa Argentina, para luego regresar a Corrientes donde el lunes 17 recibirá a Sportivo de Las Parejas, por la sexta fecha del campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino.

Boca Unidos viene de conseguir la primera victoria en el campeonato al vencer el fin de semana pasado, en condición de local, por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, luego de sucesivos empates ante Central Norte de Salta y For Ever, y una caída en Córdoba ante Racing de Nueva Italia.

Su rival, Douglas Haig, también logró el domingo la primera victoria, al superar por 2 a 0, como visitante, a Sportivo de Las Parejas, sumando así por primera vez en el certamen, luego de caer ante Racing de Córdoba y Gimnasia de Concepción del Uruguay, para quedar libre en la tercera fecha.

Para el cruce ante el “Milan” de Pergamino, está en duda Antonio Medina quien en el partido frente al “Lobo” se retiró con una molestia por una carga muscular en los gemelos, mientras que Martín Peralta y Lautaro Larrazábal ya se movieron a la par de sus compañeros, al igual que Maximiliano Oliva y Sebastián Luna, quienes no estuvieron en la fecha pasada a raíz de distintas lesiones que le impidieron ser de la partida en ese juego.

Después Del Juego