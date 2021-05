Se contabilizaron 21.469 casos más de coronavirus y 400 muertes en la Argentina, pero no están sumadas ninguna de Corrientes, que extrañamente aparece también en el informe nacional, con solo 51 infectados en las últimas horas, cuando registro 430. Esa cantidad diaria, jamás fue reportada por el ministerio de Salud provincial. Ni siquiera en el 2020. Verdaderamente extraño. Los números no están siendo informados correctamente.

En el país los fallecimientos llegaron a los 70.253. Con estos números, suman 3.290.935 los contagios desde que ingresó el virus al país.

Hay por el momento 5.517 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 70,1 por ciento a nivel nacional y en un 76,5 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Del total de muertes, 241 son hombres (164 son de la provincia de Buenos Aires, 19 de la ciudad de Buenos Aires, uno de Catamarca, 11 de Chubut, tres de Córdoba, cuatro de Entre Ríos, tres de La Rioja, 14 de Mendoza, tres de Misiones, dos de Neuquén, uno de Salta, dos de San Juan, tres de San Luis, dos de Santa Cruz, ocho de Santa Fe y uno de Santiago del Estero) y 155 son mujeres (96 de la provincia de Buenos Aires, 17 de la ciudad de Buenos Aires, dos de Catamarca, dos de Chaco, seis de Chubut, cinco de Córdoba, dos de La Rioja, siete de Mendoza, dos de Misiones, una de Río Negro, tres de Salta, tres de San Juan, una de San Luis, una de Santa Cruz, seis de Santa Fe y una de Santiago del Estero).

Cuatro personas (dos de la provincia de Buenos Aires, una de Chubut y una de La Rioja) fueron registradas sin datos de sexo.

Como se observa no aparecen inscriptas las últimas 4 de Corrientes.

Este es el detalle oficial de los contagios de las últimas 24 horas: Buenos Aires 8390 – CABA 2292 – Catamarca 375 – Chaco 342 – Chubut 164 – Corrientes 51 – Córdoba 2125 – Entre Ríos 691 – Formosa 7 – Jujuy 92 – La Pampa 534 – La Rioja 134 – Mendoza 596 – Misiones 164 – Neuquén 476 – Río Negro 322 – Salta 312 – San Juan 284 – San Luis 461 – Santa Cruz 194 – Santa Fe 2449 – Santiago del Estero 471 – Tierra del Fuego 34 – Tucumán 509. El número diario informado de Corrientes, ni siquiera corresponde a un número de este año. Y habría que remontarse al 2020 para encontrar alguna cifra similar.