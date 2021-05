En el básquet local, en la segunda fecha de la Copa Palacio se destaca el clásico Alvear-Regatas. La segunda fecha de la Copa Palacio dará inicio este jueves, completándose en la jornada del viernes. La novedad es que habrá dos juegos televisados en directo. El clásico donde el “Albiceleste” del Barrio Aldana, recibe a sus vecinos “Fantasmas” del Parque Mitre, ambos victoriosos en la fecha inicial, se lleva toda la atención.

2° FECHA

Jueves 6 de mayo

Estadio Raúl A. Ortiz

22:00 hs. San Martín vs. Colón (TV)

Viernes 7 de mayo

Estadio Santiago Simón

21:00 hs. Hércules Blanco vs. Córdoba

22:45 hs. 1536 Viviendas vs. Pingüinos

Estadio Rafael Cañete

21:15 hs. Hércules Azul vs. El Tala (TV)

Estadio Martin A. Brisco

21:00 hs. Sportivo vs. Juventus

22:45 hs. Alvear vs. Regatas

Charly Win

Prensa ABCC