Se desconoce aún cuántas vacunas contra el coronavirus se vendieron en Esquina. La comercialización de las dosis fue revelada por comentarios que llegaron al director del Hospital. Descartan que haya personas a las que se le aplicaron las dosis irregulares. El director asociado del Hospital “San Roque” de Esquina, Julio Bianchi, dio detalles del escándalo de las vacunas robadas en la localidad. Comentó que la investigación se activó el jueves por la mañana cuando una persona le dijo de manera confidencial lo que ocurría. Pero por la noche recibió otro llamado con un comentario similar. En ese momento llamó al director ejecutivo del Hospital, Leandro Ramírez. En principio había incredulidad porque el enfermero acusado era de confianza por su larga trayectoria. El viernes se interrogó al enfermero acusado y trascendió la colaboración de una tercera persona. Ese mismo día hicieron la presentación en la Fiscalía y el sábado se detuvo a tres personas, dos trabajadores del nosocomio y un ex concejal que habría sido vacunado.

“Supuestamente en el Hospital suministraban las vacunas“, detalló el profesional. Se está investigando ahora cómo era el sistema para vender las vacunas, si es con la aplicación de dosis de personas que faltaron o administrando remanentes. Bianchi aseguró que no existe ni la presunción que haya personas a las que se le administraron dosis irregulares. “Confiamos en la Justicia para que todo se pueda aclarar”, manifestó. El director se lamentó del perjuicio que generó a la imagen del Hospital San Roque el hecho. “Somos muchos los que trabajamos domingo a domingo hace más de un año”, agregando que “mucha gente aprovecha políticamente esto en desmedro de todo lo que hicimos”. Consultado si es una maniobra que ocurre hace tiempo o si es algo nuevo, dijo no tener información suficiente. “Denunciamos ni bien nos enteramos, a lo mejor si pasaba más tiempo podían ser más dosis, pero Esquina es una ciudad no tan grande, nos conocemos todos, no iba a durar mucho la situación”, aseguró.