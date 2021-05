Perdió con Fluminense pero igualmente pasó a octavos de final. El millonario cayó 3 a 1 ante Fluminense. Junior podía haber eliminado al Millonario pero empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe. River jugó mal el partido, perdió con Fluminense por 3-1 en el Monumental, pero obtuvo el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores por el empate sin goles entre Independiente Santa Fe y Junior. Caio Paulista, Nené y Yago Felipe convirtieron para Fluminense, que se clasificó primero en el grupo D, y Federico Girotti descontó para River, que terminó segundo. Fluminense finalizó primero con 11 puntos, seguido de River con 9, Junior con 7 e Independiente Santa Fe con 3. El club de Núñez venía de un “milagro” futbolístico cuando superó a Santa Fe por 2-1 con Enzo Pérez como arquero y sin suplentes y, anoche, el equipo bogotano le dio otra mano con la igualdad ante Junior, que dejó pasar una chance inmejorable.

River quedó limitado desde lo físico. Franco Armani, Nicolás De La Cruz, Simón y Rafael Borré fueron los que volvieron con el alta epidemiológica, luego de la ola de coronavirus que afectó al plantel, y no tuvieron un buen partido. El ingreso de Agustín Palavecino aportó mejor distribución, pero el Millonario no pudo romper la línea defensiva de Fluminense. El ingresado Matías Suárez y Borré cayeron constantemente en el fuera de juego.

River sumó más problemas con la expulsión de Maidana quien cayó en la provocación brasileña y Esteban Ostojich no dudó en exhibir la tarjeta roja por un manotazo. Girotti aprovechó otra vez los pocos minutos que le dan en cancha y descontó con una buena definición, pero la ilusión del empate duró poco con el gol de Yago Felipe con un River desarmado en defensa.