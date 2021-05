Igualó 0-0 ante Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores. El Millonario tuvo dos tiros en los palos, aunque no pudo traducir el dominio en goles. De todos modos, mantiene el liderazgo en el Grupo D de la competencia. En el estadio La Nueva Olla de Asunción (sede alternativa ante la repercusión social que vive Colombia), River empató 0-0 ante Independiente Santa Fe en su tercera presentación en la Copa Libertadores. A pesar que fue más que su rival y generó varias situaciones de gol, no logró quebrar la igualdad. Como Fluminense empató con Junior, los conducidos por Gallardo siguen en la cima de la zona D con 5 unidades, igual que los brasileños.

A pesar que dispuso un elenco suplente, priorizando el duelo del domingo ante Aldosivi por la Copa de la Liga, la alineación alternativa empleó la postura de los titulares. Aún con imprecisiones, que fueron más notorias en los primeros minutos, River asumió el protagonismo y presionó alto, aunque no siempre de manera coordinada. Intentó progresar de manera prolija, con pelota al pie y juego colectivo. Generó dos chances concretas para convertir. A los 24 minutos, la más clara: Héctor David Martínez alargó para Casco, quien envió el centro, Girotti pivoteó y el remate de Rollheiser dio en un palo. Luego, a los 34, Paradela tomó de aire un rechazo desde la puerta del área y obligó a la estirada del arquero Castellanos.

Independiente Santa Fe, sólo inquietó en alguna pelota quieta. O con un tiro lejano de Osorio que se marchó por encima del travesaño. Gallardo cambió una pieza buscando verticalidad: entró Álvarez por Rollheiser. Y el juvenil con más rodaje le otorgó mayor filo a los ataques. A los 29, tras un centro de Paradela, Girotti se elevó y River otra vez hizo sonar el palo. Luego el Muñeco apostó a mayor peso y sumó otro N°9: Fontana por el ex Gimnasia. La Banda sumó fuera de Núñez y mantuvo su posición en la tabla. Cuidó a Fabrizio Angileri, Rafael Santos Borré, Enzo Pérez, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz para la batalla del domingo en pos de avanzar a cuartos de final del certamen local; sin embargo, con alineación alternativa, mereció más. El tema es que lleva dos cotejos al hilo sin gritar. Y es un déficit que este River en reconstrucción sabe que debe resolver.