No hubo medio de prensa en el país que no haya hablado y publicado sobre el descuento obligatorio que la diputada radical, Estela Regidor, les hace a sus contratados al 50% de sus sueldos. Las horas transcurrieron y las redes sociales explotaron con los polémicos audios, pero su secretario privado, Damián Arroyo, también saltaría a la fama, como el bolsero. Este ex estudiante de Derecho, oriundo de Monte Caseros y militante de la juventud radical, hasta les confesaría a sus amigos lo cansado que se sentía por hacer ese trabajito de juntar el retorno en sobre, y de tener que repartirlo a varios pastores evangélicos de toda la provincia. También de tener 90 tarjetas de débitos del Banco Nación cada uno de sus empleados para retirar dinero en horarios donde no hay mucha gente y repartirlo. A Regidor también se la recuerda cuando gastaba casi 100 dólares diarios de fondos del IPS, en la compra de facturas, bizcochos y chipacitos, para su desayuno junto a sus colaboradores, en el organismo previsional. Toda una historia.