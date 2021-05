Escondieron la causa. Tras la viralización del reintegro salarial a sus empleados, Estela Regidor pidió licencia en su banca de diputada nacional, emitió un comunicado asegurando que editaron el polémico audio, y se puso de disposición de la justicia. No es la primera vez que Regidor tiene problemas rayanos al delito. En agosto de 2017 fue acusada por haberse hecho liquidar vacaciones y licencias no gozadas como interventora del IPS. Se hizo pagar 98.000 pesos de un dinero que no le correspondía. Eran alrededor de U$S5.740 dólares de la época, que representan en la actualidad $562 mil pesos.

Aunque lo más insólito, el entonces Fiscal de Instrucción Buenaventura Duarte, hoy ministro de Justicia de la Provincia, denegó un pedido de investigación y pidió el archivo de la denuncia. Sin embargo, el juez Leandro Maciel, insistió que se instruya la causa. Posteriormente el expediente quedó planchado. En un idéntico caso, el ex interventor del PAMI a nivel nacional, Luciano Di Césare, fue procesado por el juez Federal Ariel Lijo, por fraude al Estado.

Regidor, otro claro ejemplo de cómo la Justicia en Corrientes, protege actos de corrupción de los funcionarios públicos, por orden política.