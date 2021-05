Por la Copa Libertadores, Racing Club pondría a los titulares contra San Pablo; previo al cruce con Boca Juniors. La idea de Pizzi es poner lo mejor en Brasil para enfrentar a Boca en San Juan con la clasificación continental en el bolsillo. La otra mitad de Avellaneda también sonríe y es porque Racing está activo en las tres competencias en este semestre, sobre todo en la Copa Liga Profesional, donde obtuvo el boleto a la semifinal tras vencer a Vélez por penales.

Juan Antonio Pizzi sabe que no hay más tiempo para festejar ya que este martes enfrentará a San Pablo en Brasil. Una visita de riesgo en la que se definirá el primer puesto (ambos tienen ocho puntos) del Grupo ‘E’ de la Copa Libertadores 2021.

La idea del DT es poner a todos los titulares con la idea de obtener los tres puntos y después enfrentar a Boca en San Juan con la clasificación continental en el bolsillo, ya que Rentistas, su último rival (tiene tres puntos y esta fecha visitará a Sporting Cristal, con uno), no podrá alcanzarlo matemáticamente si todo sale tal cual lo especulado. En cuanto a la planificación, la delegación viajará esta tarde desde Aeroparque hacia el país vecino.

Pese a los rumores de salida, a Pizzi lo siguen respaldando los resultados. Poco a poco va encontrando el equipo, con rotaciones en el medio de acuerdo al rival de turno. Lo cierto es que hoy afronta otra etapa, totalmente distinta a la de 10 días atrás. Ya no es la inestabilidad que lo perseguía hace un tiempo. “Tengo la misma tranquilidad y el mismo convencimiento que antes por las cosas que hacemos. El fuerte es que creemos en lo que hacemos. Somos honestos, responsables y todo eso hace que al fin al cabo tengamos buenos resultados. No me hace falta que me ratifiquen, trabajo con tranquilidad”, explicó el técnico tras el triunfo en el estadio José Amalfitani.

Los suplentes de Racing hicieron fútbol: los dos equipos que paró Juan Antonio Pizzi.

Equipo 1: Gastón Gomez; Nery Domínguez, Imanol Segovia, Lucas Orban, Joaquín Novillo, Ignacio Galván; Aníbal Moreno, Julián López, Matías Rojas; Maximiliano Lovera y Santiago Godoy.

Equipo 2: Matías Tagliamonte; Ezequiel Schelotto, Marcelo Díaz, Alexis Soto; Carlos Alcaráz, Kevin Gutiérrez, Tiago Banega; Héctor Fértoli, Nicolás Reniero y Lorenzo Melgarejo.

El probable equipo de Racing para visitar a San Pablo por Copa Libertadores: Gabriel Arias, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Ignacio Piatti; Enzo Copetti y Darío Cvitanich.

Juan José Cáceres, el defensor de las inferiores, se había lesionado en el cruce frente a San Lorenzo, en la última fecha de la Copa Liga Profesional, y los estudios médicos arrojaron una distensión en el bíceps femoral derecho que lo marginaron del cruce copero frente a Sporting Cristal -victoria por 2-0 para la Academia- y de los cuartos de final contra el Fortín.

DOMINGO 23

Por la Copa de la Liga Profesional, Racing y Boca jugarían el domingo. Si bien todavía falta la confirmación oficial, el partido correspondiente a una de las semifinales del torneo local se disputaría entre las 12:00 y las 13:00 en el estadio San Juan del Bicentenario. Independiente y Colón, se cruzarían un día antes, el sábado, entre las 17:00 y las 19:00.

