Racing Club eliminó por penales a Boca Juniors y jugará la final de la Copa de La Liga. En un pésimo partido el Xeneize y la Academia empataron 0-0 en San Juan, pero desde los doce pasos la Academia venció 4-2 y disputará el duelo decisivo con el ganador del duelo entre Independiente y Colón de Santa Fe.

Boca y Racing empataron sin goles en un pésimo encuentro y definieron por penales el pase a la final de la Copa de la Liga. Desde los doce pasos, la Academia se quedó con el triunfo por 4-2 y avanzó a la final, instancia donde se enfrentará con el vencedor de Colón e Independiente. Se jugó en el estadio San Juan del Bicentenario con arbitraje de Darío Herrera.

Fue un primer tiempo muy discreto el que protagonizaron Boca y Racing. Casi no tuvieron jugadas claves de peligro y se distribuyeron la tenencia de la pelota en varios pasajes del encuentro. Si bien no fue un juego violento, a los dos minutos ya se generó la primera jugada polémica que bien pudo contar con un expulsado en Racing. Aníbal Moreno impactó con su codo en el cuello de Alan Varela y Darío Herrera lo amonestó. Todo Boca reclamó la expulsión.

La primera acción de peligro fue para Racing a los 11′. Una mala salida de Frank Fabra permitió que Enzo Copetti enviara un centro hacia atrás sobre la línea final y justo apareció la defensa de Boca para despejar. La Academia no se desesperó y le entregó el dominio de la pelota al Xeneize, que atinó a contragolpear sin mucho éxito. El equipo de Miguel Ángel Russo careció de movilidad en ataque con Cardona y Tevez. A los 15′, una situación que preocupó a Boca porque Sebastián Villa se dobló el tobillo solo y pidió asistencia. El colombiano pudo seguir sin inconvenientes. Cinco minutos después, un buen contragolpe de Racing terminó con una descarga de Nacho Piatti para Tomás Chancalay, que se fue ancha. De inmediato, Moreno sacó un remate seco que Agustín Rossi se complicó y dejó un rebote largo. Por poco no lo aprovechó Darío Cvitanich, aunque picó en posición adelantada.

Promediando la etapa, tanto Boca como Racing no arriesgaban y esperaban bien agrupados atrás. Racing pareció estar mejor posicionado con mayor movilidad de pelota de izquierda a derecha, pero sin profundidad. El Xeneize tuvo la mejor chance a los 33, cuando Villa quedó mano a mano con Chila Gómez, pero el remate le permitió lucirse al arquero de la Academia.

Dos minutos después, Miranda intentó de media distancia, mientras que sobre el final Fabra se pudo escapar de Copetti, quien le hizo marca personal, y tiró un centro muy malo mientras Tevez se metía al punto penal. A los 46′, fue Edwin Cardona quien llevó peligro con un remate desde lejos que se fue muy alto. Sobre el final de la etapa fue Boca el que dejó una mejor imagen, aunque lo demostrado por ambos equipos fue muy pobre.

En los penales, Carlos Tevez y Diego González erraron para el Xeneize, lo que le permitió a Racing avanzar a la final. La Academia espera por el ganador entre Independiente y Colón.