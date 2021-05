Cada martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece una conferencia de prensa matutina. Son conocidas como “las mañaneras de AMLO”. En esta ocasión, tuvo un invitado especial: a distancia, el presidente Alberto Fernández se sumó al evento. Ambos querían anunciar una buena noticia; pronto, la distribución de las vacunas fabricadas en un laboratorio mexicano con el principio activo que hace mAbxience en Garín “van a empezar a enviarse en forma suficientes para Argentina”, en palabras de AMLO. Y Fernández dijo que le parecía “importantísimo” porque “es independencia de poder tener nuestras vacunas y no tener que andar pidiendo al mundo que nos escuche para llevar inmunidad a nuestro pueblo de este virus maldito que tanto daño nos ha hecho”.

Parte del proyecto que permitirá que lleguen las vacunas tiene un capítulo en Estados Unidos: las dosis fueron derivadas a una planta de Albuquerque. Fernández y AMLO anunciaron que se inician los envíos también desde México: tal vez esta misma semana lleguen 800.000 vacunas. El proyecto Oxford-AstraZeneca de Argentina y México fue una de las jugadas estratégicas del gobierno de Alberto Fernández. “Estamos celebrando una fecha patria en nuestro país y el acuerdo que hicimos va a permitir que tengamos vacunas para nuestros hermanos latinoamericanos”, dijo Fernández. Y agregó que habló con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la dificultad de producir vacunas.

“Recibo este anuncio con mucha alegría porque es la posibilidad de tener nuestra vacuna para combatir este virus maldito. Y celebro poder hacerlo contigo. Es casi la imagen perfecta, dos pueblos de América Latina, el que está más al norte y el que está más al sur, hermanados, que se comprometen del mismo modo con los pueblos a los que representan”, dijo el Presidente. “Estamos en la misma causa. Por eso es tan importante esta iniciativa que tomaron ustedes. El año pasado me informaste que tenían el objetivo de producir una vacuna en Argentina y envasarla en México. Esto está dando sus frutos porque ya hay lotes de vacunas para México, para Argentina y para otros países de América Latina y el Caribe”, dijo AMLO y agregó: “Van a empezar a enviarse desde México suficientes vacunas para Argentina”.

Ambos mandatarios se trataron como amigos y se prodigaron elogios. “Qué alegría verte, mi querido presidente de México”, empezó Alberto Fernández su saludo a Andrés Manuel López Obrador. También participaron del anuncio, pero de cuerpo presente, la ministra de Salud Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

"Estamos celebrando una fecha patria en nuestro país y el acuerdo que hicimos va a permitir que tengamos vacunas para nuestros hermanos latinoamericanos", dijo Fernández. AMLO aseguró que "el pueblo argentino puede contar con nosotros porque hay relaciones de fraternidad. En momentos difíciles para muchos argentinos como la última dictadura (toco madera para que no se repita) muchos argentinos vinieron a México y aportaron mucho para el desarrollo del país", dijo AMLO. Y agregó: "Te considero un hombre con principios, un buen Presidente, lo que merece el pueblo de la argentina".

“Espero verte pronto, gracias por este 25 de mayo que nos hacés vivir a los argentinos”, finalizó el Presidente. Y respecto de los argentinos que en dictadura tuvieron que exiliarse en México, Fernández dijo que muchos forman parte del actual gobierno.