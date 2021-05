El presidente de EE.UU. presionado por la crítica mundial, anunció que donará 60 millones de dosis de AstraZeneca, cuya aplicación aún no ha sido autorizada en su país. También 20 millones adicionales pertenecientes a Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. No obstante, las del laboratorio anglo-sueco, solo serán enviadas cuando reciban la aprobación de la Administración Sanitaria Estadounidense. Biden remarcó que el número a enviarse multiplica por cinco “la mayor cantidad de dosis donada por cualquier país del mundo”. En un mensaje a China y Rusia, aseveró que “se ha discutido que buscan influenciar con sus vacunas”. Aseguró que su Nación “no usará las dosis para conseguir favores”. Sin embargo, aún no ha especificado qué países recibirán las vacunas, aunque el criterio de distribución será decidido junto al mecanismo Covax de la OMS.