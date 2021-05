Acordaron postergar un mes las primarias PASO y las elecciones Generales: se votará el domingo 12 de septiembre y el domingo 14 de noviembre. Fue luego de una reunión entre el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y la oposición. En esta reunión entre el Gobierno y la oposición, se acordó postergar un mes la fecha de las PASO y las elecciones generales. Con el nuevo cronograma, las Primarias se celebrarán el 12 de septiembre, mientras que las generales quedarán programadas para el 14 de noviembre. El acuerdo tiene una cláusula cerrojo que impide modificar el calendario este año. “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nación”, señala el texto que se debate este viernes en la reunión del ministro del Interior, Wado de Pedro, y la oposición.

“La cláusula no sólo es una autolimitación de los legisladores con mandato de no modificar la ley que correrá las elecciones cinco semanas, también es un reconocimiento jurídico por parte del Congreso que el método para seleccionar los candidatos por parte de los partidos son las PASO”, indicaron desde la oposición.

Clarín