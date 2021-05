Lo resolvió la mesa de enlace, este viernes, luego que el Gobierno ratificara el cierre de las exportaciones. El conflicto por la carne entre el Gobierno y el campo se agudiza. El cese de comercialización de ganadería vacuna seguirá hasta el miércoles 2 de junio, y se prolongará en total por 14 días, según decidió este viernes la mesa de enlace, luego que fracasaran los intentos de levantar el cierre de las exportaciones que dispuso el Gobierno con la Resolución N°75/21.

Ninguno de los sectores en pugna da señales de acercamiento en las negociaciones. No hubo reuniones entre los funcionarios y los presidentes de las entidades gremiales de productores: CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural, que este viernes se reunieron en forma virtual y decidieron continuar con la protesta, respaldados en un contundente apoyo que se expresa desde el interior del país por parte de los productores agropecuarios. En medio del feriado largo y el impacto de la pandemia en su peor momento en la Argentina, transcurrieron 9 días sin exportaciones ni comercialización de hacienda en la Argentina. El encuentro de una semana atrás entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con la Mesa de las Carnes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) fue muy cordial pero no logró destrabar la situación.

La mesa de enlace analizó levantar la protesta por unos días y luego volverá a convocar otro cese de comercialización. Lejos de la flexibilización a las entidades llegaron pedidos de sumar también al comercio de granos en la protesta, aunque por ahora no se ha dispuesto. Las últimas horas se difundieron declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que tensaron la cuerda. “Entre los exportadores y la gente, elijo la gente. Esperé a los exportadores todo lo que tenía que esperar, pero no puede faltar comida en la mesa de los argentinos”, afirmó en una entrevista. “Si se exporta el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme con los precios internos, y entonces si no se exporta habrá más ofertas y los precios tenderán a bajar, de acuerdo a la lógica del mercado”, dijo el mandatario asegurando que las ventas externas retornarán cuando el Gobierno tenga “resuelto el tema” porque “no puede faltar comida en la mesa de los argentinos”.

Fernández señaló que “nunca hicieron nada los productores frigoríficos, con precios internacionales similares al precio local”, y se preguntó “por qué los argentinos tienen que pagarlo” de la misma manera. “Lo resolvimos parando las exportaciones, más allá que estamos perdiendo dólares que podrían entrar, pero quisiera que los formadores de precios se den cuenta que los argentinos no tienen por qué pagar la carne al mismo precio que afuera”, insistió. E interpretó que los aumentos de precios se deben “a un conjunto de causas” y refirió que “la inflación que se ve en la producción alimentos, no en la carne, tiene como problema quién se queda con la ganancia”.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, reafirmó que le pidieron al sector exportador de la carne que busque un “precio adecuado” y señaló que están esperando una “propuesta” del sector para analizar, tras la decisión del Gobierno de cerrar transitoriamente las exportaciones. “La negociación por el precio de la carne es sencilla. Ya hace tiempo veníamos generando diálogo con el sector exportador para buscar un precio adecuado que se estacione en las posibilidades de los ingresos que tienen las familias argentinas”, sostuvo Cafiero. “La pelota quedó de su lado, tienen que traer una propuesta, eso no ha ocurrido. Acercaron algunas propuestas en carácter de borrador, pero fueron desechadas”, afirmó.

TN