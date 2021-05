Carlos Layoy le dio a la Argentina una de las primeras medallas en el Campeonato Sudamericano. El atleta oriundo de Paso de los Libres, quien se desempeña dentro de la disciplina de salto en alto quedó en el podio tras dejar su marca de 2 metros y 17 centímetros. Federico Bruno, Mariana Borelli y Carlos Layoy le dieron las primeras medallas a la Argentina en el Campeonato Sudamericano de Atletismo, que se está realizando en Guayaquil, Colombia. En el estadio Modelo Alberto Spencer, el correntino nacido en Paso de los Libres alcanzó este domingo 30 de mayo el podio en Salto en Alto, con una marca de 2 metros y 17 centímetros que lo colocó en el tercer puesto obteniendo el Bronce, otorgando a nuestro país una de las primeras medallas de la competencia. Los atletas de Concordia y Mar del Plata, se llevaron los galardones en los 1.500 metros. Bruno fue segundo, con una marca de 3.38.25, quedando muy cerca del mejor tiempo nacional, y sumando puntos importantes que lo acercan en el ranking mundial a la clasificación para los Juegos Olímpicos. El ganador fue el brasilero Andre Do Rosario, con 3.37.92, mientras que el uruguayo Santiago Catofre llegó tercero, con 3.38.76.

Entre las damas, Borelli tuvo un registro de 4 minutos, 15 segundos y 61 centésimas. Primera fue la venezolana Joselyn Brea (4.15-05), mientras que la uruguaya María Pía Fernández llegó en segundo lugar (4.15.27). Ahora, volverá a participar, pero en la distancia de 800 metros.

LAS ZAPATILLAS DE LAYOY

Tras ganar la preciada medalla, Layoy utilizó sus redes sociales para aclarar cuestiones luego que tras su aparición con el influencer Santiago Maratea, surgieran numerosas críticas ya que el atleta no contaba con zapatillas propias para competir. “No tengo zapatillas para competir porque son muy costosas traerlas de afuera (un mes de beca) y en Argentina no se consiguen. Cuando tengo la posibilidad de ir a Europa a competir y se puede… me compro una. Dada la fuerza que hacemos a la hora de saltar, en 6 meses ya hay que cambiarlas y las mías las tengo desde el año 2018. Cuento con el apoyo del gobierno de Corrientes, la Secretaría de Deportes Enardinfo y Deportes Argentina pero con lo caro que está la indumentaria deportiva, viajes, etc. a veces no alcanza“, explicó. Aprovechó la ocasión y expresó que “de todas formas siempre voy a estar agradecido por el apoyo”.