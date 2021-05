Los tutores denuncian que sus niños no quieren volver a la escuela por malos tratos de una docente. Aseguraron que la docente les grita y “trata de burros“. Actualmente está de licencia, pero anticiparon que cuando retome sus actividades, los niños no volverían a clases.

Tutores de un colegio correntino denunciaron que una docente ejerce violencia contra sus estudiantes en un colegio primario de Corrientes. Desde Sudamericana, Luján Sosa, madre de una niña de 5º grado de la Escuela Nº371 “Toribio Luzuriaga” del Barrio UOCRA afirmó que una docente generó miedo en los niños, que no quieren volver a la escuela. Aunque denunciaron a las autoridades escolares, admitieron no tener respuestas claras.

“En mi caso, mi hija se orinó encima del miedo que le tenía a sus gritos”, explicó Sosa. Detalló que la docente “los trata de burros”, grita y dirige despectivamente a los pequeños. “Esta docente nos cambió la vida, los niños no quieren venir a la escuela”, afirmó la tutora, y agregó que “los tutores tienen miedo porque ella es abogada”.

La docente está de licencia por 30 días y el 9 de junio. retomaría sus actividades. “Si ella regresa el 9 al colegio, los niños no vuelven a clases”, concluyó.