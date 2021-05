Por la Copa América 2021 en la Argentina, el gobierno no descartó la suspensión. La ministra de Salud de la Nación despejó las dudas con relación al coronavirus y aseguró que “no representa una situación epidemiológica de gran relevancia“. A solo 20 días del posible comienzo de la Copa América en Argentina, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió al tema durante la entrevista con Todo Noticias (TN) y aseguró con relación a la llegada de las delegaciones de los diez países participantes que “estrictamente, recibir a 1.200 personas con un protocolo estricto no representa una situación epidemiológica de gran relevancia si podemos trabajar con el Ministerio de Turismo y Deportes y con todas las Selecciones”.

“Estamos analizando la situación epidemiológica, esperamos que en estos nueve días de medidas intensivas podamos detener la curva del aumento de los casos”, explicó la funcionaria, quien agregó que “la realidad es que cuando uno habla de la Copa América en Argentina habla de lo que significa el mensaje, lo que significa para la población tener este entretenimiento”.

“Acá o en cualquier país del mundo puede haber casos en alguna delegación o en periodistas. Estamos trabajando para tener todo listo”, detalló Vizzotti con relación al máximo torneo continental del fútbol de la Conmebol en el que estarán el local, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador. “Si se decide suspender en función de la situación epidemiológica es una posibilidad que también se está analizando”, completó.

COPA AMÉRICA

Si bien originalmente la realización del certamen estaba estipulada para ser compartida entre Argentina y Colombia, el estallido social que se desató en el país cafetero hizo que bajara su candidatura, por lo que se postularon entonces Estados Unidos, Venezuela, Chile y Ecuador para reemplazarlo como anfitrión. En principio, el campeonato se llevará a cabo entre el 13 de junio y el 10 de julio con dos Grupos: en el A estarán Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay; en tanto, en el B lo harán Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.